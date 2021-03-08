بنك الإسكان يحتفي بيوم المرأة العالمي ويكرم عددا من أقدم موظفاته

عمان -الغد- تقديرا لجهودهن واسهاماتهن المميزة في مسيرة عملهن، أقام بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشارا في المملكة – حفل تكريم لعدد من أقدم موظفاته وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، الذي صادف يوم الاثنين الموافق 8 آذار 2021.

ويأتي هذا التكريم الذي أقيم في مبنى البنك الرئيسي بحضور الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمار الصفدي، ورئيس مجموعة الأعمال المصرفية وعدد من المدراء التنفيذيين، تقديرا للجهود التي قدمتها الموظفات المكرمات على مدار سنوات طويلة.

وفي حفل التكريم، أعرب الصفدي في كلمته عن فخره واعتزازه بالموظفات المكرمات اللواتي واكبن جزءا كبيرا من مسيرة البنك وتاريخه الحافل بالإنجازات والإسهامات، مبينا أن هذا التكريم يعكس الثقافة المؤسسية للبنك الداعمة لدور المرأة العاملة.

وقال الصفدي:” إن تواجد المرأة في العمل المصرفي وخاصة في بنك الإسكان منذ تأسيسه يؤكد إيماننا بكفاءتها وقدراتها على التعامل مع كافة معطيات ومتطلبات العمل ومواجهة العديد من التحديات والصعوبات والتغلب عليها”، لافتا إلى وجود عدد من السيدات اللواتي تولين مناصب قيادية في البنك.

من جانبهن، أعربت الموظفات المكرمات عن شكرهن للإدارة التنفيذية في بنك الإسكان عن هذه المبادرة المميزة التي تركت أثرا طيبا في نفوسهن، مستذكرات النقلات النوعية التي حققها البنك، ومؤكدات أنهن سيواصلن العمل بذات النهج والروح التنافسية لتعزيز مكانة البنك في السوق المصرفي.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة الموظفات العاملات في البنك في العام 2020 بلغت 42.15 % من إجمالي عدد الموظفين، فيما بلغت نسبة الموظفات اللواتي يعملن في المناصب الوسطى والعليا 16.29 %.