بنك الإسكان يحصل على جائزة أفضل حملة تسويقية للقطاع المصرفي على مواقع التواصل الاجتماعي

حاز بنك الإسكان– البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة– على جائزة التواصل الاجتماعي “الطاووس” لأفضل حملة تسويقية للقطاع المصرفي على مواقع التواصل الاجتماعي عن العام 2022 (Best Bank use of social media for marketing campaign) خلال فعاليات المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي، والذي عقد مؤخراً في فندق سانت ريجيس- عمّان.

وجاءت جائزة أفضل حملة تسويقية للقطاع المصرفي على مواقع التواصل الاجتماعي لعام 2022 عن حملة (اضحك ومشيها) التي أطلقها البنك خلال شهر رمضان، والتي هدفت إلى محاكاة الحياة اليومية للمجتمع الأردني باعتبار بنك الإسكان جزء لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع، والتي دعا فيها لرسم البسمة والتعامل مع مواقف الحياة ببساطة، وقد لاقت الحملة انتشاراً وصدىً واسعاً لنشرها أسمى معاني الإيجابية والتسامح خلال الشهر الفضيل.

وتعد جائزة التواصل الاجتماعي “الطاووس” الجائزة الأولى من نوعها اقليمياً، وقد أطلقت لتكريم البنوك والشركات والإعلاميين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي ضمن خططهم التسويقية ويتبعون طرقاً ابداعية ومحتوى مبتكر للتواصل مع الجمهور.

وأعرب البنك عن فخره واعتزازه بالحصول على هذه الجائزة وللسنة الثانية على التوالي، بما يؤكد مواصلته تحقيق النجاح على مدار السنوات الماضية وترسيخ مكانته الرائدة من خلال التواصل المبتكر والإبداعي عبر منصات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي مع عملائه القائمين والمحتملين بما يدعم طموحاتهم ويساندهم في تحقيق أحلامهم.

ويذكر أن البنك حصل على جائزتي التواصل الاجتماعي “الطاووس” لأفضل حملة إعلامية لعام 2021 على مواقع التواصل الاجتماعي (Best Bank Use of Social Media for PR Campaign) عن حملته الإعلامية التي أطلقت ضمن احتفالات البنك بمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية، وأفضل حملة إعلانية لعام 2021 على مواقع التواصل الاجتماعي (Best Bank Use of Social Media for Marketing Campaign) عن حملة (قرضك كمان بربحك كاش) من المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي 2021.