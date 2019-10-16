بنك الإسكان يرعى بازار السلك الدبلوماسي الدولي السنوي لمبرة أم الحسين



عمان – رعى بنك الإسكان بازار السلك الدبلوماسي الخيري السنوي لمبرة أم الحسين في نسخته الـ 55، والذي افتتح تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال بمشاركة ما يزيد على 50 سفارة وهيئة دبلوماسية عربية وأجنبية معتمدة لدى البلاط الملكي الهاشمي، وذلك ضمن إطار استراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية.

وتأتي رعاية بنك الإسكان لهذا البازار السنوي، تقديراً منه لدور مبرة أم الحسين التي أسستها جلالة المغفور لها الملكة زين الشرف في العام 1958 لتقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والإرشاد النفسي والاجتماعي والقانوني للأطفال، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية المادية والعينية والإرشادية والتدريبية لهم.

ومن المقرر أن يخصص ريع البازار الذي شاركت فيه هيئات دبلوماسية معتمدة لدى البلاط الملكي الهاشمي وأقيم في مدينة الحسين للشباب/ عمان بالكامل لتوفير خدمات الإيواء والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والترفيهية والارشادية لأطفال مبرة أم الحسين للأيتام وأولئك الذين يعانون من التفكك الأسري وتتراوح أعمارهم ما بين 6- 18 عاماً.

ويخصص بنك الإسكان، جزءا كبيراً من برامج المسؤولية الاجتماعية الخاصة به لدعم المؤسسات والجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح وتُعنى بتقديم خدمات للفئات الأقل حظاً في المجتمع، كما يدعم البنك المبادرات التي تنعكس مخرجاتها بشكل إيجابي على المجتمع لتجسيدها الصور المُثلى للعمل الخيري الذي يعزز القيم النبيلة بين جميع أفراد وفئات المجتمع من التراحم والتكافل والتعاضد.