بنك الإسكان يمنح قروضا سكنية بسعر فائدة يبدأ من %6.99

عمان-الغد -انطلاقا من استراتيجية البنك الهادفة إلى دعم الحركة الاقتصادية وتفعيلها في مختلف القطاعات بما فيها القطاع العقاري، أطلق بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشارا في المملكة – سعر الفائدة الجديد والمنافس للقروض السكنية والذي يبدأ من 6.99 % وبشروط سهلة وميسرة.

وقال بيان صحفي أمس إن سعر الفائدة الجديد، يتم مع استراتيجية بنك الإسكان القائمة على توفير منتجات مصرفية وحلول تمويلية مميزة ومرنة تلائم احتياجات عملائه الحاليين والمحتملين وتلبي تطلعاتهم.

وشملت إعادة التسعير مجموعة من المزايا أبرزها؛ نسبة تمويل تصل لغاية 100 % من القيمة التقديرية للعقار وبدون كفيل، وفترة سداد تصل لغاية 25 سنة بما فيها فترة السماح التي تصل إلى 6 أشهر في حال كان التمويل لغاية الشراء.

كما تتضمن هذه المزايا التي تخضع لشروط وأحكام البنك، إمكانية منح القروض للمغتربين وأصحاب الأعمال الحرة، مع الحصول على بطاقة ائتمانية برسوم إصدار مجانية للسنة الأولى فقط، وإمكانية شراء القروض من البنوك الأخرى.

ويمكن لعملاء بنك الإسكان الحصول على موافقة مبدئية بأقل من ساعة على طلباتهم المقدمة لنيل القروض السكنية من خلال زيارة أحد فروع البنك البالغ عددها (127) فرعا والمنتشرة في جميع محافظات المملكة، أو من خلال فريق المبيعات الخاص لخدمة العملاء.