“بنك الاتحاد” شريك استراتيجي لـ”مؤسسة الحسين للسرطان”

عمان- امتداداً للشراكة الاستراتيجية المستدامة بين مؤسسة الحسين للسرطان وبنك الاتحاد، والقيم العائلية التي بني البنك عليها، وسّع البنك شراكته مع المؤسسة لتمتد لـ3 أعوام ابتداء من العام المقبل، ليكون من خلالها داعماً رئيسياً لكل من “حملة حصالة الخير” وسباق “أركض من أجل الحياة” للمدارس. وقد وقع الاتفاقية كل من السيدة نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان ومعالي السيدة ناديا السعيد، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد، التي عبرت عن أهمية تلك الشراكة وشغف البنك بتوسيع إطار الدعم للرسالة السامية التي تسعى لتحقيقها مؤسسة ومركز الحسين للسرطان وضرورة استدامة هذه الجهود النبيلة؛ حيث أكدت أن البنك يعمل جاهداً مع مجتمعه ضمن أطر مسؤوليته الاجتماعية، ويعد دعم المؤسسة والمركز جزءا لا يتجزأ منها. تتوجه حملة “حصالة الخير” وسباق “أركض من أجل الحياة” إلى فئة اليافعين من الأطفال والشباب وتشجعهم على الانخراط في العمل التطوعي وعمل الخير؛ حيث تقوم حملة “حصالة الخير” على إشراك الطلبة في جمع التبرعات في حصالات متواجدة داخل مدارسهم على مدار العام. أما سباق “أركض من أجل الحياة”، فيتيح للطلبة المشاركة في سباق غير تنافسي في المدارس، وذلك بهدف جمع التبرعات لعلاج مرضى السرطان الأقل حظاً في مركز الحسين للسرطان.

وحول هذا التعاون، ثمنت نسرين قطامش الدعم الذي سيقدمه البنك والذي يعكس مدى اهتمامه بقضية مرض السرطان ونشر التوعية حوله، وقالت: “نشكر بنك الاتحاد على هذه الشراكة الاستراتيجية ونقدّر وقوف القطاعين العام “.