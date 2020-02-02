بنك الاتحاد نحو إشراك ودمج ذوي الإعاقة في الحياة المالية

عمان-يؤمن بنك الاتحاد أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يبدأ بدمجهم في مختلف جوانب الحياة اليومية ليكونوا شركاء أساسيين في النمو الاقتصادي. ولذلك فقد نظّم البنك يوم تدريبي في فندق اللاندمارك حضره مدراء الفروع والموظفون بالشراكة مع مؤسسة “الأردن المهيأ” Accessible Jordan لعرض أفضل الممارسات والطرق لتقديم الخدمات المالية لذوي الإعاقة وبالتالي تلبية متطلباتهم بما يتناسب مع ظروفهم، وقد هدف اليوم التدريبي أيضاً الى نشر الوعي فيما يتعلق بالمصطلحات وآداب التعامل مع ذوي الإعاقة وكافة التحديات والعقبات التي تواجه هؤلاء الأشخاص.

ومن خلال هذا التدريب، يخطو البنك خطوة جديدة باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة UN SDGs لتشمل الهدف العاشر “الحد من أوجه عدم المساواة.

وقد قامت مؤسسة “الأردن المهيأ” بتقديم خبراتهم ومجموعة من خدماتهم وتوصياتهم في هذا المجال، بهدف تمكين موظفي البنك من اكتساب مهارات جديدة تساعدهم في تطوير الذات كجزء من ثقافة البنك وبيئته الداخلية التي تعتبر العملاء والموظفين عائلة واحدة متضامنة. حيث أن هذا التدريب يعتبر أول سلسلة من التدريبات وورش العمل التي يخطط لها بنك الاتحاد بهدف دمج كافة شرائح المجتمع وتمكينها من المعرفة المالية، لإيمانه بأنها حق من حقوق الإنسان.