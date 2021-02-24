بنك الاتحاد وطقس العرب يوقعان اتفاقية شراكة

عمّان- الغد- قام “بنك الاتحاد” مؤخرًا بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة “طقس العرب” التي تعدّ المنصة الأولى والأكبر للطقس في الأردن والوطن العربي لما تملكه من تكنولوجيا متطورة. ووقّع هذه الاتفاقية كلّ من الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد ناديا السعيد، والرئيس التنفيذي لشركة “طقس العرب” محمد الشاكر.

وقد أتت هذه الشراكة إيماناً من البنك بضرورة الاستثمار والدعم للشركات الريادية الأردنية، والتي تمكنت من النمو وساهمت بدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى إيمانه بدور هذه الشركات المؤثر في الثورة التكنولوجية في الأردن.

وتعليقًا على هذه الخطوة، قال محمد الشاكر: “سعداء بشراكتنا مع بنك الاتحاد، ويسرنا وضع جميع التقنيات التي نملكها لحثّ الأفراد في مختلف أنحاء المملكة على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتنوعة التي يوفرها البنك دون الحاجة إلى زيارة فروعه، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي باتت تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا الرقمية لإنجاز الأعمال والمهام اليومية عن بُعد وبكل سلاسة وأمان”.

ومنذ تأسيسها، تمكّنت شركة “طقس العرب” من تحويل فكرة ريادية إلى مشروع كبير قدّمت من خلاله خدماتها كافة من خلال توظيف قنوات وطرق تكنولوجية مبتكرة تشمل، موقعًا إلكترونيًا تفاعليًا ومتطّورًا، وتطبيق هاتف سهل الاستخدام يمكّن مستخدمه من توجيه الخدمات المرتبطة بالحالة الجوية حسب المنطقة التي يقطن بها من خلال تقنية الاستهداف الجغرافي. وقد أصبح “طقس العرب” من المواقع الموثوقة بتقديم خدماته المتعلقة بالطقس وقد بلغ عدد مستخدميه 7.5 مليون مستخدم في الأردن، أي ما يشكل نسبة 75% من مجموع السكان في المملكة، الأمر الذي يدل على درجة الثقة في الخدمات المقدمة.