شركات وأعمال

بنك الاتحاد يؤكد أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الأزمات من خلال جلسات حوارية مجانية

منذ ساعتين
شعار بنك الاتحاد
شعار بنك الاتحاد

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عمان – تتأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة أزمة كورونا العالمية وإغلاق الأسواق، ولأن بنك الاتحاد يتفهم الظروف الاستثنائية التي تمر بها تلك الشركات في بلدنا الغالي، سينظّم يوم الخميس 16 نيسان 2020 وبالتعاون مع شركة Better Business عدد من الحوارات عبر تقنية الفيديو المرئي التي سيقوم بها عدد من المختصين في الشؤون المالية والقانونية والمرونة المؤسسية وإدارة الموارد البشرية والتي تهدف الى إعطاء المشورة الى الشركات الصغيرة والمتوسطة في كيفية التعامل مع أهم الأمور خلال أزمة كورونا COVID-19.

سيناقش خمسة من المتحدثين المتميزين والخبراء في مجالاتهم مواضيع متخصصة تساعد الشركات على الاطلاع على أفضل الممارسات في وقت الأزمات، حيث سيستمر حديث كل منهم لمدة ساعة واحدة، وسيتم فتح باب الأسئلة من خلال التعليقات للمشاركين المسجلين.

نشجعكم على حضور هذه المُحاورات التي يقدمها البنك بشكل مجاني للشركات عبر تعبئة نموذج التسجيل التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmDM8BnKTOdLUdONObdusC0tzby7I8M1DCdsqIftME1D_j0Q/viewform.

والتي يشارك بها المحاورين التاليين:

– الموارد البشرية في وقت الأزمات مع المهندس دانيال الشرايحة، الساعة 10:00 صباحاً

– المسائل المالية في وقت الأزمات مع السيد محمود بدوان، الساعة 12:00 مساءً

– الشؤون القانونية في وقت الأزمات مع الأستاذة المحامية تالا الموج والأستاذ المحامي عمر زرو، الساعة 2:00 مساءً

– المرونة المؤسسية في وقت الأزمات مع السيد رداد أيوب، الساعة 4:00 مساءً

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