بنك الاتحاد يستضيف برنامج “MoneySmart”

عمان- الذكاء المالي لا بديل عنه لتطور المرأة في الحياة العملية والشخصية. ويؤمن بنك الاتحاد أن دعم المرأة وتمكينها يبدأ بتقديم أدوات عملية تمكنها من التعامل بمهارة مع الأمور المالية وبالتالي زيادة مشاركتها الاقتصادية.

وللمرة الأولى في الأردن استضاف بنك الاتحاد برنامج MoneySmart المتخصص بالذكاء المالي والذي حضرته 150 سيدة استفادوا من تدريب مكثّف “Bootcamp” مدته يومين، تخلله تقديم المعلومات المالية الأساسية وأفضل الأدوات والطرق العملية لتنظيم الأمور المالية على المستوى الشخصي للسيدات والتي تشمل الصرف والادخار والاستثمار بذكاء. وكجزء من مسؤوليته الاجتماعية تم أيضا تنظيم دورة تدريبية مكثفة لمدة يوم واحد لـ15 سيدة من السيدات العاملات بالمشاريع الإنتاجية، بهدف تمكينهن من اكتساب هذه المهارات التي ستساعدهم على إعالة أسرهم وإدارة أمورها المالية بشكل أفضل. يعي بنك الاتحاد كمؤسسة مالية أهمية دور المرأة في زيادة الإنتاجية وفي كونها مساهم أساسي في الاقتصاد الوطني، وعلى ثقة أنه إذا تم إعطاؤها المعرفة والأدوات اللازمة فهي جاهزة وقادرة على إحداث فرق كبير أينما كانت، فتأثير المرأة المثقفة ماليا والمستقلة والمؤمنة بقدراتها يطال المجتمع على أوسع نطاق.

مع MoneySmart يخطو البنك خطوة جديدة باتجاه الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة UN SDGs وهي “المساواة بين الجنسين”. فالمساواة وتمكين المرأة هما جزء من ثقافتة وبيئته الداخلية. MoneySmart، هو واحد من سلسلة التدريبات المكثفة وورش العمل التي يخطط لها بنك الاتحاد بهدف جعل المعرفة المالية في متناول الجميع لإيمانه بأنها حق من حقوق الإنسان وطريقة فعّالة لرفع مستوى معيشته ومساعدته على التطور على كافة الصعد وزيادة الدخل لأسرته.