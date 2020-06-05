بنك الاتحاد يعلن عن مبادرته البيئية المبتكرة “بلاستيكا”

نؤمن في بنك الاتحاد بضرورة الحفاظ على البيئة واستدامتها كجزء من مسؤوليتنا المجتمعية والتي تعتبر واحدة من أهم ركائزها، وذلك من خلال إيجاد المبادرات المبتكرة التي تساعد على زيادة الوعي حول أهمية استدامة البيئة والمحافظة عليها. وفي يوم البيئة العالمي نعزز معاً أهمية توحيد الجهود لإيجاد حلول مبتكرة وجديدة تساهم في التقليل من الآثار البيئية المترتبة علينا كجزء من المجتمع.

مبادرة “بلاستيكا” هي واحدة من مبادراتنا البيئية التي اطلقناها في بداية عام 2020 بهدف إعادة تدوير البطاقات البنكية البلاستيكية المرتجعة وتحويلها الى قطع فنية مميزة واكسسوارات من خلال شراكة مع المصممة الأردنية المبدعة بترا أورفلي وبمساعدة عدد من السيدات المميزات في منطقة جبل النظيف الذين يقومون بإنتاج وصناعة هذه المنتجات وبيعها لتحقيق عائد مادي إضافي مستدام لهم ولعائلاتهم.

تتبنى مبادرتنا أحد اهم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة UN SDGs وهو الهدف رقم 12 “الاستهلاك والإنتاج المسؤولان”، وتعتبر واحدة من المبادرات البيئة التي نسعى للقيام بها كجزء من برنامجنا الخاص بالمسؤولية المجتمعية، كما ونستمد حماسنا من بيئتا الداخلية وشغف موظفينا في الأعمال والأنشطة التطوعية المختلفة التي تهدف الى بيئة أكثر استدامة.