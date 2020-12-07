“بنك الاتحاد” يوقع اتفاقية تعاون مع مبادرة “العجلات الخضراء”

عمان- نؤمن في بنك الاتحاد بأن لكل فرد منا دور مهم في الحفاظ على البيئة من حوله. وانطلاقاً من مسؤولية البنك البيئية التي تعنى بالتخفيف من آثار استهلاك البلاستيك المضر للبيئة، قمنا مؤخراً بالتعاون مع المبادرة البيئية التطوعية “العجلات الخضراء”، ليقوم موظفونا بتجميع أغطية عبوات الماء البلاستيكية الناتجة عن استهلاكهم واستهلاك أسرهم اليومي، والتبرع بها لهذه المبادرة الهادفة التي تعنى بإعادة التدوير، ومن ضمنه تدوير هذه الأغطية والتبرع بعائداتها لدعم الأطفال من ذوي الإعاقة في الأردن.

ولقد أطلقنا هذه الحملة بين موظفينا الذين نعتبرهم سفراءنا في التغيير، وبدؤوا بتجميع الأغطية البلاستيكية لتكتمل بذلك الدفعة الأولى التي سيتم تسليمها لاحقاً إلى مركز التجميع الخاص بمبادرة العجلات الخضراء، ليقوموا بدورهم بإعادة تدويرها؛ حيث ستتوجه إيرادات عملية إعادة التدوير بالكامل لدعم الأطفال من ذوي الإعاقة، وتحسين فرصهم المستقبلية من خلال دعم جلساتهم العلاجية أو تعليمهم، وتزويدهم بالكراسي المتحركة في حال حاجتهم إليها.

في الوقت الذي نعمل فيه على التعاون مع مثل هذه المبادرات بهدف زيادة التوعية البيئية، ولتشجيع موظفينا على أن يكونوا معطائين وفاعلين في مجتمعاتهم، فإننا نستمد أيضاً إلهامنا منهم ومن شغفهم ورغبتهم بترك أثر إيجابي في البيئة من حولهم، وفي حياة الأطفال من ذوي الإعاقة، الذين يحتاجون إلى كل الدعم والتشجيع ليحظوا بالحياة التي يستحقونها. إن المساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية هي واحدة من أبرز ركائز برامجنا للمسؤولية الاجتماعية، والذي يتبنى أحد أهم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهو الهدف رقم 12 “الاستهلاك والإنتاج المسؤولان”. كما أن دعمنا لمحور التعليم والأطفال بشكل عام لا يقل أهمية عن ذلك، خاصة الأطفال من ذوي الإعاقة، لذا لا نتوانى عن التعاون مع الجهات التي تعمل جاهدة لتحقيق الأفضل لهم.