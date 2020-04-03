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بنك الاستثمار العربي الأردني يتبرع بمليون دينار لصندوق همة وطن

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد- أعلن بنك الاستثمار العربي الاردني ودعما للجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة في مكافحة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، عن تبرعه بمبلع مليون دينار اردني لصندوق همة وطن.

وعن هذا التبرع قال رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار العربي هاني القاضي أنه يأتي في اطار المسؤولية الوطنية و الاجتماعية للبنك التي دأب على تقديمها تجاه الوطن، مشيدا بجهود الكوادر الطبية والقوات المسلحة الاردنية والأجهزة الأمنية التي تصل الليل بالنهار لدرء مخاطر انتشار فيروس كورونا.

ولفت القاضي الى أهمية تضافر جهود القطاعين العام والخاص والتكاتف صفا واحدا لمصلحة المملكة في ظل هذا الوباء على مستوى العالم ، متمنيا الانتهاء من هذا الوباء وعودة الحياة الى طبيعتها، واختتم القاضي حديثه قائلا ” ان الاردن اعتاد على تجاوز التحديات “.

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