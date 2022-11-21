بنك القاهرة عمان يجري تجربة إخلاء وهمية لمباني إدارته العامة

أجرى بنك القاهرة عمان وبتواجد فرق الطوارئ المعنية تجربة إخلاء وهمية معلنة لمباني الإدارة العامة ومبنى وادي صقرة وكافة مباني الإدارة العامة.

وشملت التجربة الأولى التي أجريت يوم الخميس الموافق 27/ 10/ 2022 كافة موظفي مبنى وادي صقرة ومبنى الكراجات ، فيما كانت التجربة المعلنة الثانية يوم الخميس الموافق 3/ 11/ 2022، وشملت موظفي مبنى الإدارة العامة و المؤلف من 15 طابقا في تمام الساعة العاشرة صباحا لجميع المباني .

وهدفت العملية إلى التأكد من مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة خلال عمليات الاخلاء خاصة، واتباع شروط السلامة العامة التي تحول دون حدوث أي عواقب أثناء التجربة.

ودأب بنك القاهرة عمان على اجراء تجارب اخلاء بشكل دوري ، وذلك حرصا على تدريب جميع موظفيه على اتباع التعليمات بدقة عند التعامل مع اي حادث مستقبلا لا قدر الله.