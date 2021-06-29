بنك القاهرة يشارك في نهائيات كأس العالم للأهداف المستدامة

عمان-الغد- فاز فريق بنك القاهرة عمان (Leaf a mark) بالمركز الأول ببطولة كأس العالم للأهداف المستدامة من خلال مشاركته بالمبادرة تحت مسمى Leaf a mark، علما بأن البطولة منبثقة عن المبادرة العالمية Global Goals World Cup، حيث تمكن الفريق من التأهل الى النهائيات والفوز محليا ليمثل المملكة دوليا في أيسلندا نوفمبر 2021.

وشارك بنك القاهرة عمان في هذه البطولة انطلاقا من إيمانه بدوره ومسؤوليته الاجتماعية وذلك عن طريق اعتبار التنمية المستدامة إحدى القيم الأساسية في الأداء اليومي. ومثلت الفريق مجموعة من السيدات التي يجمعهم شغفهم للعبة كرة القدم وحبهم للطبيعة للعب لتمثيل الهدف الخامس عشر “الحياة في البر”، أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والتي أطلقها برنامج الامم المتحدة الانمائي لتحقيق التنمية المستدامة العام 2030 في العديد من دول العالم ومنها الأردن.

تم استضافة بطولة كأس العالم للأهداف المستدامة لأول مرة في الأردن من قبل منشأة «بادر بالخير» Rise for Good ممثلة بمؤسستها صاحبة السمو الملكي الأميرة لارا الفيصل بن رعد، وشارك في البطولة 19 فريقا جمعوا بين النشاط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والإبداع ولعبة كرة القدم.

بدأ بنك القاهرة عمان المنافسة على كأس العالم بخطة مدتها 10 سنوات لزراعة مليون شجرة في مختلف مناطق المملكة الاردنية الهاشمية بغاية حماية البيئة من التلوث والمساهمة في توفير بيئة صحية للمواطنين وتغيير 1 ٪ من المساحات الخضراء في الأردن. كما تشمل الخطة تنفيذ برنامج توعوي وتدريبي في المدارس يهدف الى خلق ثقافة بيئية أفضل عند الطلبة عن اهمية تخضير الأردن لحمايته من التلوث والأثر الايجابي للتخضير على صحة الانسان وتحصينه ضد الامراض.

علما أن البرنامج التوعوي سيتخلل العمل على العديد من الانشطة ومنها توزيع عدة زراعة على الأطفال، يحتوي على التربة وبذور النباتات وقوار لتعليمهم على الزراعة وتحفيزهم على رعاية النبتة من خلال المنافسة على جوائز سيقدمها البنك لصاحب أكبر وأفضل نبتة.

وبشأن تحفيز الاجيال الشابة للتفاعل مع بنك القاهرة عمان في الوصول الى الهدف الخامس عشر من مبادرة كأس العالم للتنمية المستدامة، فسيتم من خلال آلية تستهدف الزراعة في جميع انحاء الاردن ويتنافس فيها المشاركون على جوائز سيقدمها البنك بهذا الخصوص.

قام الفريق حتى الآن بزراعة 4046 شجرة ونبتة من ضمنهم 1080 شجرة مثمرة للعائلات المحتاجة في مختلف مناطق المملكة، وتم توظيف منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكثر من 100 ألف شخص. بالإضافة للتعاون مع 12 مؤسسة ومنظمة والتفاعل مع أكثر من 2200 شخص من خلال أنشطة متنوعة لرفع الوعي عن أهمية الأشجار والحفاظ على البيئة.

في النهاية، ينظر بنك القاهرة عمان الى هذه المسابقة العالمية بأنها فرصة لتعزيز الثقافة البيئية في الأردن ولتعزيز شراكته مع المنظمات البيئية الكبيرة والهيئات الحكومية والشركات الوطنية والدولية لتحويل هذا الهدف الى تظاهرة بيئية وطنية تحفز على زراعة الاشجار في جميع انحاء الأردن.