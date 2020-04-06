بنك تنمية المدن والقرى يتبرّع بـ 250 ألف دينار لـ “همة وطن”

عمان-الغد- أعلن وزير الإدارة المحليّة، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية المدن والقرى، المهندس وليد المصري، أنّ مجلس إدارة البنك قرّر التبرّع بمبلغ 250 ألف دينار من الأتعاب المتأتية من إدارة المشاريع الدولية لصالح صندوق “همة وطن”.

وأكّد المصري أن هذا التبرّع يأتي في سبيل دعم المجهود الوطني الهادف لمكافحة وباء كورونا، والحدّ من آثاره، ومن أجل تمكين صندوق “همّة وطن” من تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها.

كما قرّر مجلس إدارة البنك تأجيل الأقساط المستحقّة على البلديات حتى نهاية العام الحالي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية المدن والقرى المهندس وليد المصري في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تأتي للتسهيل على البلديات في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على مختلف القطاعات.

وأوضح مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام أنّ هذه الخطوة من شأنها تعزيز قدرة البلديّات في مختلف محافظات المملكة على القيام بواجبها تجاه المجتمعات المحليّة، والمساهمة في إجراءات السلامة والوقاية الصحيّة.