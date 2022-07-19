بنك رقمي متكامل على هاتفك الذكي مع تطبيق Reflect المتوفر عبر منصة AppGallery

تخيّل هاتفًا ذكيًا دون تطبيقات! ليس ممكنًا، أليس كذلك؟ تُعدّ تطبيقات الهواتف الذكية الأساس لتجربتها؛ فعادةً ما يقيس المستخدمون رضاهم عن تجربة الهاتف بتوفّر التطبيقات التقليدية الشائعة، وإضافة الأخرى الحديثة حالَ صدورها، فضلًا عن إتاحة تحديثاتها التي تزوّدهم بكل جديد من الخدمات القيّمة وسهلة الاستخدام. ولذلك، تحرص منصة AppGallery من هواوي، والتي يتجاوز عدد مستخدميها النشطين 580 مليون شهريًا عبر 170 دولة ومنطقة، على توفير أحدث التطبيقات التي تسهّل على المستخدمين تفاصيل حياتهم اليومية وتزيدها متعةً ورفاهية. ومن أحدث التطبيقات التي أضافتها هذه المنصة؛ التي تُعدّ من بين أفضل 3 متاجر للتطبيقات حول العالم، تطبيق ريفلكت Reflect التابع للبنك العربي؛ لما يُقدّم من مزايا رائعة تُعزّز تجربة المستخدمين بتمكينهم من الوصول إلى أوّل بنك رقمي بالكامل Neobank في المملكة وخدماته المصرفية الميسّرة والمميزة.

لا شكّ أنّ تصميم هذا التطبيق ركّز على المستخدم بالدرجة الأولى؛ فهو يضم العديد من المزايا التي تهتم لأدق التفاصيل المالية اليومية، والخدمات المصرفية التي يحتاج المستخدم لأدائها بكل سهولة وسلاسة أيًا كان مكانه ودون الحاجة إلى زيارة الأفرع، ولا سيما للفئة العمرية 18 فما فوق. بمجرّد تحميل التطبيق وتفعيله، يتمكن المستخدم من الاستفادة من مزايا متعددة مثل إرسال الأموال واستلامها من العملاء المعرّفين، والتسوق والشراء عبر الإنترنت، والسحب والإيداع اللاتلامسي عن طريق صرّافات البنك العربي المزوّدة بهذه الخدمة، ودفع الفواتير، فضلًا عن تحديد أهدافهم المالية وإدارتها، والتخطيط للادّخار وفقًا لرغباتهم وتطلعاتهم الشخصية.

يتميّز التطبيق أيضًا بتزويد عملائه بالعروض والخصومات الحصرية التي تُصمّم بما يتناسب مع نمط الحياة والتفضيلات الشخصية للعميل بشكلٍ فردي، وإعلامهم بمثل هذه المستجدات والتحديثات اليومية من خلال التطبيق. وتشمل العروض التي يقدّمها التطبيق؛ مثلًا، برنامج الولاء الذي يُكسِب العملاء النقاط بطرقٍ مختلفة ويمكّنهم من الاحتفاظ بها، أو استخدامها داخل التطبيق، أو تحويلها إلى نقد في محفظتهم الرئيسية دون أي عمولات. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء استخدام التطبيق لإصدار بطاقة ريفلكت للدفع المباشر بكل سهولة، والتي توفّر بدورها أيضًا الكثير من العروض والمزايا.

ولاستمرار تزويد العملاء بالخدمات والمزايا الجديدة، يُحدّث التطبيق دائمًا بإصداراته الجديدة. فقد شمل التحديث الأخير لهذا التطبيق إضافة خدمة الدفع الفوري “كليك”، وإمكانية تحويل العملاء لرواتبهم بثلاث خطوات بسيطة، وتغذية حسابهم عبر استخدام بطاقة الائتمان أو الدفع المباشر، أو رمز الآيبان، أو خدمة كليك، أو الصرافات الآلية التابعة للبنك العربي.

تتوفّر هذه المزايا الفريدة كلّها على تطبيق Reflect التابع للبنك العربي عبر AppGallery. فإذا أردت الاستمتاع بتجربة مصرفية رقمية متكاملة وخدمات مصرفية ميسّرة وسلسة من أي مكان وفي أي وقت، يمكنك الوصول إلى ذلك كلّه من هنا.