بنك ستاندرد تشارترد الأردن يطلق بطاقة “فيزا إنفينيت” الإئتمانية الجديدة

عمان – الأردن، 1 أيلول 2021 – أطلق بنك ستاندرد تشارترد الأردن بطاقة “Visa Infinite” الائتمانية التي تقدم العديد من المزايا لحامليها. ويأتي ذلك حرصا من البنك على إقامة علاقات فريدة مع عملائه من خلال تقديم منتجات حصرية ومميزة ومصممة لعملائه بما يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة بمزايا استثنائية.

وستمنح بطاقة “Visa Infinite” الإئتمانية حامليها عدد كبير من المزايا المصممه حصريا لعملاء الخدمات المصرفة للأفراد وبرايوريتي، حيث تتيح لهم تجربة فريدة ورائعة للاستمتاع بعالم من المكافآت الحصرية والمطاعم الفاخرة وتجارب التسوق الأكثر استثنائية بالإضافة إلى عروض على مجموعة Visa للفنادق الفخمة.

ناهيك عن مزايا أخرى خاصة بالسفر وأسلوب الحياة كالدخول المجاني لصالات كبار الزوار وخدمة المساعدة على مدار ال 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع في عدد كبير من المطارات حول العالم، بالإضافة إلى الاستفادة من شبكة الدعم الدولية الخاصة بVisa للمساعدة في حالات الطوارئ الطبية وغيرها من المزايا الأخرى التي تم اختيارها بعناية.

وتعليقا على إصدار البطاقة علق السيد مهند مكحل، المدير الإقليمي لبنك ستاندرد تشارترد الأردن قائلا: “يسعدنا إطلاق بطاقة “Visa Infinite” الائتمانية الجديدة والتي تحمل معها العديد من المزايا الحصرية والمصممة خصيصا لعملاء البنك ليشعروا معها بالخصوصية والتميز. حيث نسعى دائما في بنك ستاندرد تشارترد بشكل متواصل إلى التميز في إرضاء عملائنا وتلبية احتياجاتهم عبر توفير المزيد من الخدمات وتقديم تجربة مصرفية مميزة لهم، وذلك سعيا منا لبناء علاقات مصرفية طويلة وممتدة مع عملائنا”

وأضاف “إن إصدار هذه البطاقة بمثابة مؤشر واضح على جهود بنك ستاندرد تشارترد المتواصلة لتزويد عملائه ببطاقة ائتمانية ذات مزايا غير مسبوقة. ونحن على ثقة من أن هذه البطاقة ستقدم لحامليها تجربة مصرفية رائعة تتناسب مع نمط حياتهم واحتياجاتهم.

وقد علق السيد رجائي عجور مدير منطقة الأردن وفلسطين واليمن قائلا: “يسعدنا تقديم بطاقة ائتمان Visa Infinite لعملاء ستاندرد تشارترد الأردن. حيث يُعد تصميم البطاقة تجسيدًا حقيقيًا لما تقدمه Visa لعملائه المتميزين لكي يتمتعوا بتجارب حصرية لا مثيل لها.

ونحن نقدر جهود ستاندرد تشارترد الأردن المستمرة في تقديم منتجات وخدمات عالمية المستوى للسوق المحلي. حيث أننا في Visa نسعى دائما على طرح منتجات تناسب السوق المحلي حتى يتمكن حاملوا بطاقات Visa من الإستفادة من تجارب الدفع الآمنة والسلسة والمريحة من خلال القبول العالمي في 70 مليون موقع تجاري أثناء السفر إلى الخارج”