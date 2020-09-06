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بنك سوسيته جنرال – الأردن يعلن عن الفائز بسيارة مرسيدس-بنز E350/2020

منذ ساعتين
جانب من فعاليات بنك سوسيته جنرال الاردن لتسليم السيارة - (من المصدر)

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عمان – بأجواء احتفالية سادت مبنى إدارة بنك سوسيته جنرال – الأردن (SGBJ)، يوم الإثنين الموافق 1/9/2020، أعلن SGBJ عن الفائز بسيارة مرسيدس-بنز E350/2020، وهي الجائزة الخاصة بحساب التوفير “غنى”. وقد قامت قناة Amman T.V. بتغطية حفل إعلان اسم الرابح ونقله مباشرة على الهواء، من خلال البرنامج الصباحي “صح صح” بحضور المذيعتين المتألقتين رهف صوالحة وناديا الزعبي.
وقد تم الإعلان عن الرابح المحظوظ بالسيارة، السيد أسامة فوزي خميس أبو حسان، من فرع الصويفية، بحضور كل من نائب المدير العام ومدير إدارة الشركات والخزينة، السيد رامي الخفش، ومديرة الفرع الرئيسي، السيدة دينا الطياح.
ويجدر الذكر أن الفرصة ما زالت متاحة أمام جميع عملاء SGBJ، المستفيدين من حساب “غنى”، للفوز بإحدى جوائز الحساب: 500 دينار يوميا، 50.000 دينار نهاية شهر تشرين الأول، بالإضافة للجائزة الكبرى في نهاية العام والتي تبلغ 100.000 دينار أردني.

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