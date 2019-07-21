شركات وأعمال

بنك سوسيته جنرال – الأردن يقيم حفل موظفيه السنوي

منذ ساعتين
جانب من الحفل السنوي لموظفي بنك سوسيته جنرال – الأردن- (من المصدر)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-أقام بنك سوسيته جنرال – الأردن (SGBJ) حفل موظفيه السنوي في فندق الفورسيزونز، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم رئيس المجلس حسّان منكو، ورئيس مجلس إدارة – المدير العام لبنك سوسيته جنرال في لبنان (SGBL)، أنطون صحناوي، والمدير العام المنتدب لـSGBL، فيليب دوبوا، والمدير العام لـSGBJ، نديم قبوات، بالإضافة للإدارة العليا لـSGBJ وجميع موظّفي البنك.
خلال الحفل، تمّ عرض فيديو قصير استعرض إنجازات البنك خلال العشرين عاماً الماضية، كما أشاد السيّد قبوات بكلمة له، بالنجاحات التي حققها SGBJ منذ العام 1999 لغاية اليوم. كما تخلل الحفل، تكريم الموظفين الذين أمضوا 25 عاما في البنك لعطائهم وولائهم.
شمل الحفل، الذي قدمته المذيعة فرح يغمور، استعراضا رائعا لعازفة الكمان حنين، كما وقدّم الفنان الأردني زياد صالح باقة من أجمل أغانيه.

مقالات ذات صلة

“تمويلكم” تشارك بفعاليات مهرجان صيف عمان 2019

منذ ساعتين

“سامسونج إلكترونيكس” تهدي الفائزات في “سباق السيدات ” مجموعة من منتجاتها

منذ ساعتين

إطلاق ثاني مراحل برنامج حاضنة أمنية لريادة الأعمال The Tank

منذ ساعتين

مستشفى العيون التخصصي ينظم حملة تبرع بالدم تحت عنوان “دمك حياة لغيرك”

منذ ساعتين

السوق مغلق المؤشر 1881.78 0.11%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock