بنك سوسيته جنرال – الأردن يقيم حفل موظفيه السنوي

عمان-أقام بنك سوسيته جنرال – الأردن (SGBJ) حفل موظفيه السنوي في فندق الفورسيزونز، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم رئيس المجلس حسّان منكو، ورئيس مجلس إدارة – المدير العام لبنك سوسيته جنرال في لبنان (SGBL)، أنطون صحناوي، والمدير العام المنتدب لـSGBL، فيليب دوبوا، والمدير العام لـSGBJ، نديم قبوات، بالإضافة للإدارة العليا لـSGBJ وجميع موظّفي البنك.

خلال الحفل، تمّ عرض فيديو قصير استعرض إنجازات البنك خلال العشرين عاماً الماضية، كما أشاد السيّد قبوات بكلمة له، بالنجاحات التي حققها SGBJ منذ العام 1999 لغاية اليوم. كما تخلل الحفل، تكريم الموظفين الذين أمضوا 25 عاما في البنك لعطائهم وولائهم.

شمل الحفل، الذي قدمته المذيعة فرح يغمور، استعراضا رائعا لعازفة الكمان حنين، كما وقدّم الفنان الأردني زياد صالح باقة من أجمل أغانيه.