بنك صفوة الإسلامي يدعم مبادرة ” ازرع من أجل الخير”

تطوع فريق من موظفي بنك صفوة الإسلامي ضمن مبادرة “ازرع من أجل الخير”، التي نظمها البنك بالتعاون مع مؤسسة زرع من أجل الخير للتوعية البيئية ووزارة الزراعة، للمشاركة بتشجير أرض في العاصمة عمّان – شارع الأردن، والذي يعد من أهم الشوارع الرئيسة الخارجية في المملكة.

وكانت هذه الخطوة قد جاءت من البنك وموظفيه، تجسيداً للخطط البيئية التي يشتركون بتطبيقها على العديد من المحاور التي تعتبر زيادة الرقعة الخضراء من أبرزها، كما جاءت كجزء من رعاية البنك لمؤسسة زرع من أجل الخير للتوعية البيئية، وتعبيراً عن الالتزام بتعزيز فعاليات الاستدامة الشاملة التي يعد الحفاظ على البيئة كحق للأجيال الحالية والمستقبلية من ركائزها.

وقد أوضحت رئيس الاتصال المؤسسي والتسويق في البنك، يعاد الدغمي حول هذا الشأن بقولها: “مع تركيزنا حالياً على البيئة وتوسعنا في الالتفاف حول قضاياها، فإننا نحرص على التواجد بشكل أكبر في مختلف المبادرات المتعلقة بالبيئة والداعمة لها، مع تقديم نموذج واعٍ ويحتذى به في أهمية خدمة البيئة كجزء من خدمة المجتمع، الأمر الذي نترجم من خلاله سعينا الحثيث للمشاركة الفاعلة في دعم الجهود البيئية لدفع وتيرة تنفيذ السياسة الوطنية لتغير المناخ 2021-2050، وتطوير أداء المملكة البيئي، بما يعزز مرتبتها على مؤشر الأداء البيئي العالمي ومؤشر الاستدامة.”

ويشار إلى أن بنك صفوة الإسلامي يواصل تطوير أدائه البيئي على صعيد عملياته الداخلية والتشغيلية، وعلى صعيد مجتمعه وبيئته المحيطة من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي تغطي مختلف مجالات الحفاظ على البيئة، بما فيها: إدارة الموارد والنفايات، واعتماد التقنيات والأنظمة المراعية للبيئة، وتبني السلوكيات والممارسات الصديقة للبيئة التي يحرص على ترسيخها وتحفيزها باستمرار لدى موظفيه وأبناء المجتمع ومتعامليه وتوعيتهم بأهميتها، إلى جانب الاستثمار في المشاريع الخضراء بما يشمل تقديم المنتجات والحلول المتناغمة مع البيئة، فضلاً عن دعم المبادرات والمنظمات المحلية والمؤسسات الوطنية ذات الأهداف البيئية.