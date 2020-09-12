شركات وأعمال

بنك صفوة الإسلامي يقدم دعما لمدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات

منذ 3 ساعات
بنك صفوة الإسلامي

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- تبنى بنك صفوة الإسلامي مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات، مقدما دعمه لها من خلال تزويدها بما تحتاجه من مقاعد دراسية، وذلك امتدادا لدعمه لمبادرة “أردن الخير” الهادفة لصيانة المدارس الحكومية في أنحاء المملكة لتوفير بيئة تعلمية ملائمة من خلال تحسين البنية والأجواء الدراسية بما ينعكس بالإيجاب على تقدم الطلبة.
ويأتي هذا الدعم الذي لا يعتبر الأول للبنك ضمن المبادرة؛ انطلاقاً من سعيه الدائم ليكون فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة لمختلف القطاعات والفئات بالتركيز على التعليم والطلبة الشباب باعتبارهما أهم ركائز النمو، وإيماناً منه بدور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية لإحداث الفوارق الإيجابية، وهو الأمر المنبثق من معاييره الخاصة بمسؤوليته المجتمعية التي تحتم عليه النظر للمجتمع بعين الشراكة والمسؤولية خاصة وأنه يعتبر نفسه جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع.
ويشار إلى أن بنك صفوة الإسلامي قد نفذ ومنذ انطلاق عملياته في المملكة العديد من البرامج والمبادرات الداعمة للقطاع التعليمي، حتى بات يمتلك اليوم رصيداً ممتداً من المساهمات التي قدمها في هذا المجال، إما منفرداً أو بالتعاون مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتعليم. ويقود البنك استراتيجية شاملة للمسؤولية المؤسسية المجتمعية حيث يستحوذ قطاع التعليم على نصيب كبير من برامجها.

مقالات ذات صلة

خصومات مميزة على سيارات تويوتا 2020 من المركزية تويوتا

منذ 3 ساعات

تأجيل معرض ميليبول قطر حتى آذار 2021

منذ 3 ساعات

“STS” تزود “الأردني الكويتي” بحلول “Dell EMC”

منذ 3 ساعات

“إل جي” تحصل على جائزة AHRI للأداء للعام الثالث على التوالي

منذ 3 ساعات
انتخابات 2020
59 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock