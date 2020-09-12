بنك صفوة الإسلامي يقدم دعما لمدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات

عمان- تبنى بنك صفوة الإسلامي مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات، مقدما دعمه لها من خلال تزويدها بما تحتاجه من مقاعد دراسية، وذلك امتدادا لدعمه لمبادرة “أردن الخير” الهادفة لصيانة المدارس الحكومية في أنحاء المملكة لتوفير بيئة تعلمية ملائمة من خلال تحسين البنية والأجواء الدراسية بما ينعكس بالإيجاب على تقدم الطلبة.

ويأتي هذا الدعم الذي لا يعتبر الأول للبنك ضمن المبادرة؛ انطلاقاً من سعيه الدائم ليكون فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة لمختلف القطاعات والفئات بالتركيز على التعليم والطلبة الشباب باعتبارهما أهم ركائز النمو، وإيماناً منه بدور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية لإحداث الفوارق الإيجابية، وهو الأمر المنبثق من معاييره الخاصة بمسؤوليته المجتمعية التي تحتم عليه النظر للمجتمع بعين الشراكة والمسؤولية خاصة وأنه يعتبر نفسه جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع.

ويشار إلى أن بنك صفوة الإسلامي قد نفذ ومنذ انطلاق عملياته في المملكة العديد من البرامج والمبادرات الداعمة للقطاع التعليمي، حتى بات يمتلك اليوم رصيداً ممتداً من المساهمات التي قدمها في هذا المجال، إما منفرداً أو بالتعاون مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتعليم. ويقود البنك استراتيجية شاملة للمسؤولية المؤسسية المجتمعية حيث يستحوذ قطاع التعليم على نصيب كبير من برامجها.