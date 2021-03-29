بنك صفوة الإسلامي يقدم كسوة خاصة للسيدات الأرامل

عمان- تقديرا منه للأمهات خاصة الأرامل، قدم بنك صفوة الإسلامي الكسوة اللازمة لـ100 من المستفيدات من صندوق المعونة الوطنية من السيدات القائمات على رعاية عائلاتهن بأنفسهن، وذلك بمناسبة يوم الأم وبالتعاون مع بنك الملابس الخيري الذي يعد أحد مشاريع الهيئة الخيرية الهاشمية التي يرتبط معها بشراكة دعم استراتيجية.

وقد جاءت هذه المبادرة في إطار حرص البنك على استمرارية التفاعل مع المجتمع المحلي خاصة في المناسبات الاجتماعية المختلفة، بالتركيز على المناسبات الخاصة بالمرأة، حيث أنه يسعى للتواصل الإيجابي المستمر مع السيدات والأمهات الأردنيات اللواتي يشكلن نسبة كبيرة من نسيج المجتمع، ولتعزيز ثقافة تقدير دورهن في جميع مواقعهن.

وقد شهدت هذه المبادرة مشاركة واسعة من موظفي البنك الذين يشتركون بنفس القيم مع بنكهم، والذين أسهموا في إنجاحها عبر مساعدة السيدات في تسوق احتياجاتهن في موقع بنك الملابس الخيري والحصول على ما يلزمهن.

وفي تعليق لها على هذا الشأن، صرحت رئيس الاتصال المؤسسي والتسويق لدى بنك صفوة الإسلامي، يعاد الدغمي، عن سعادتها بالتعاون مع بنك الملابس الخيري، مؤكدة ضرورة استمرار تعاون القطاع الخاص مع منظمات المجتمع المدني ومنها تلك التي تُعنى بخدمة القطاع النسائي، الأمر الذي يعكس توجهات البنك في العمل المجتمعي، والتي يولي التكافل معها اهتماما بالغا، كما يضع قضايا نساء المجتمع على رأس أولوياتها تحت ظل مختلف الظروف، مهنئة كافة الأمهات في المملكة والوطن العربي بعيدهن.

ويشار إلى أن بنك صفوة الإسلامي يحرص على دعم النساء وتمكينهن وتحفيزهن، سواء ضمن بيئة عمله الداخلية، أو ضمن المجتمع، وذلك من خلال البرامج التي يصممها لخدمتهن، ابتداء من فرص التوظيف والتطوير الوظيفي وتسهيل تولي المناصب القيادية لديه، مرورا بالمنتجات والعروض الموجهة للنساء، ووصولا للبرامج المجتمعية الداعمة لهن. ويمتلك بنك صفوة الإسلامي رصيدا ممتدا من المساهمات الفعالة في هذا المجال والتي جعلت منه الأقرب لسيدات المجتمع.