بنك صفوة الإسلامي يوقع اتفاقية مع صندوق الإسكان العسكري



عمان- أعلن بنك صفوة الإسلامي، عن توقيع اتفاقية تمويلية بصيغة المرابحة مع صندوق الإسكان العسكري بغرض تسريع وتيرة صرف التمويلات لمنتسبي الصندوق بهدف تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية لهم.

هذه الاتفاقية جاءت كاستجابة سريعة للتوجيهات الملكية السامية الرامية لتعزيز الدعم المقدم للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ممن خدموا في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، كما جاءت حرصاً من بنك صفوة الإسلامي على الانخراط في برنامج “رفاق السلاح” الذي انطلق بالتزامن مع يوم الوفاء الوطني لهولاء المتقاعدين بناء على هذه التوجيهات، والذي يشرف على إعداده وتنفيذه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وحول هذه المبادرة، قال المدير العام لبنك صفوة الإسلامي، سامر التميمي: “نفخر بأن نكون جزءاً من هذا البرنامج الملكي الطيب، الأمر المندرج ضمن استراتيجيتنا للمسؤولية المجتمعية التي نلتزم عبرها بدعم الجهود الوطنية خاصة تلك المتمحورة حول تكريم المتقاعدين من حماة الوطن الذين نعتز بهم ونقدرهم من خلال تقديم التمويلات النقدية لهم ولأسرهم لتحسين واقعهم، وهو ما يعكس قيم التماسك والعطاء والوفاء التي تميز الأردن وأبنائه.”

واختتم التميمي بالإشارة لأهمية التعاون مع صندوق الإسكان العسكري، وذلك كونه سيسهم في شمول عدد أكبر من المنتفعين من خدمات الصندوق، الأمر الذي سيسهم بدوره في تحسين الأوضاع المعيشية لشريحة أوسع من المتقاعدين العسكريين ومنحهم أفضل الخدمات والتسهيلات بما يتناسب مع التحديات والظروف الحالية.

هذا وكان بنك صفوة الإسلامي قد صمم عروضا تمويلية خاصة للمستفيدين من برنامج “رفاق السلاح” بنسب مرابحة تفضيلية وعوائد إجارة منافسة مع فترات سداد مرنة.

ويلتزم بنك صفوة الإسلامي بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في ظل القيادة الهاشمية، عبر أعماله الأساسية بما يقدمه من خدمات مصرفية، ومن خلال تلك الخدمات المجتمعية المنسجمة مع متطلبات وأولويات التنمية، معتبرا نفسه شريكا في صناعة الغد الأفضل لأبناء المملكة.