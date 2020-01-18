بنك ABC الأردن يدعم جمعية أصدقاء البحر الميت

عمان-إيمانا من بنك ABC الأردن بدوره في خدمة المجتمع المحلي والتواصل مع كافة فئات المجتمع المحلي ومن ضمنها دعم الجمعيات التي تسعى إلى الاهتمام في الأماكن السياحية في الأردن، فقد واصل البنك دعمه لجمعية أصدقاء البحر الميت لمساعدة الجمعية في تحقيق اهدافها والاستمرار في إنجاز برامجها وذلك من خلال دعم رسالة “ساحة العلم” في منطقة كورنيش البحر الميت حيث تم تخصيص قطعة أرض وغرس ساريات علم الوطن وتركيب لوحة حب الأردن وخريطة تبين تضاريس المنطقة بالإضافة الى تنفيذ منطقة خاصة لألعاب الأطفال وذلك من اجل الارتقاء بمنطقة البحر الميت سياحيا وبيئيا واستثماريا وثقافيا وترويجيا وتسليط الضوء عليها وتزيين المقاصد السياحية.

هذا وقد أعرب جورج فرح صوفيا/ القائم بأعمال المدير العام لبنك ABC الأردن عن سعادته لدعم البنك للجمعية والذي يأتي ضمن التزام البنك وايمانا منه بتنفيذ دور المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقه لدعم جهود مثل هذه الجمعيات ومد يد العون لها لتمكينها من أداء رسالتها في سبيل المحافظة على المناطق السياحية في الأردن بالإضافة إلى فتح آفاق واسعة على الإبداع والإنتاج لأبناء المنطقة وزائريها وذلك من اجل السمو بمنطقة البحر الميت وتشجيع المواطنين على ارتياد المواقع السياحية وتعزيز السياحة الداخلية.