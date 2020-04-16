بنك ABC الأردن يساهم بمليون دولار بصندوق “همة وطن”

عمان – تلبيةً لنداء الوطن وكجزء من مسؤوليته الاجتماعية ولدعم المجهود الوطني في مكافحة فيروس كورونا المستجد، فقد أعلن بنك ABC الأردن عن تبرعه بمبلغ مليون دولار لصالح صندوق تبرعات “همة وطن”.

وقد أشاد سعادة السيد صائل فايز الوعري / رئيس مجلس إدارة البنك بالجهود المتميزة التي تبذلها الحكومة وكافة المؤسسات الوطنية والأجهزة الأمنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا واحتوائه والتخفيف من آثاره على المملكة مؤكداً على ضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية وتكاتف المجتمع للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين وحماية الوطن.

كما وقد ثمن سعادة السيد جورج فرح صوفيا / المدير العام للبنك على كل الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لأزمة فيروس كورونا ودعم جميع القطاعات الاقتصادية للحكومة في مواجهة هذه الأزمة الحالية التي يمر بها وطننا الغالي داعيا الله تعالى ان يحمي هذا الوطن وقيادته وشعبه.

ويأتي هذا الدعم استجابة لهذه الظروف الاستثنائية وسعي البنك الى تعزيز دوره في دعم الجهد الحكومي لمواجهة أزمة كورونا وتأكيداً على حرصه للقيام بدوره تجاه مجتمعه ووطنه على أكمل وجه.