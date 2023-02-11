بنهائي شهد ثمانية أهداف.. الريال يتوج بكأس العالم للأندية على حساب الهلال

توج ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه اليوم السبت على الهلال السعودي 5-3 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في المغرب.

وعلى ملعب مولاي عبد الله في الرباط، حسم ريال مدريد مباراته أمام الهلال السعودي بخماسية كاملة، وعزز رصيده من الألقاب قبل فترة حاسمة من الموسم ستشهد منافسة شرسة على لقبي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، إضافة إلى كأس ملك إسبانيا.

ولم يستطع نادي الهلال الصمود أمام الهجوم القوي للنادي الملكي، ورغم تسجيل 3 أهداف إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتحقيق البطولة وكتابة إنجاز جديد في تاريخ المشاركات العربية في “الموندياليتو”.

وشق الهلال طريقه ببراعة إلى المباراة النهائية عبر فوزه المستحق على فلامنغو البرازيلي 3-2 في المربع الذهبي بعد أن بدأ مشواره بفوز ماراثوني على الوداد المغربي 5-3 بركلات الجزاء الترجيحية، فيما بدأ الريال مسيرته من الدور نصف النهائي مباشرة، ونجح في تخطي الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدف.

وسبق للنادي الملكي المتوج بلقب النسخة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا، أن حصد لقب المونديال أربع مرات من قبل في أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 في الوقت الذي أصبح فيه الهلال أول فريق سعودي وثالث فريق عربي يبلغ المباراة النهائية بعد العين الإماراتي والرجاء المغربي، وكذلك بات ثالث فريق آسيوي يبلغ هذه المحطة بعد العين وكاشيما إنتلرز الياباني.