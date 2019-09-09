آخر الأخبارالغد الاردني

“بنوصلك” للترخيص في وادي موسى غدا

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – أعنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنها ستطلق غدا الثلاثاء، المبادرة الابتكارية قسم الترخيص المتنقل (بنوصلك) في وادي موسى.

وقالت في بيان اليوم إن “كافة المركبات التي يرغب المواطنين بتجديد ترخيصها والتي تتطلب فحصا فنيا ستخضع لعملية الفحص بشكل دقيق ومتكامل وكما هو معمول به في اقسام الترخيص”.

وأوضحت أنه “سيتم تحديد المدة الزمنية لتواجد الترخيص المتنقل في المنطقة بحسب حجم الاقبال خلال اليوم الاول من البرنامج”.

وبحسب البيان، ستكون ساعات العمل الرسمي للترخيص المتنقل من الساعة (٨) صباحا ولغاية الساعة (٢) بعد الظهر.

وتقدم مبادرة (بنوصلك) الخدمات التالية بصورة متكاملة:

 تجديد ترخيص مركبة

تجديد رخصة سوق فئة ثالثة

نقل ملكية مركبة

رهن مركبة

فك رهن مركبة

اصدار وكالة عدلية

بدل تالف رخصة سوق

بدل فاقد رخصة سوق

بدل تالف رخصة مركبة

بدل فاقد رخصة مركبة

مقالات ذات صلة

الصفدي والجهيناوي يجريان مباحثان موسعة

منذ 49 دقيقة

“ترميم جمجمة وتحرير نخاع شوكي” .. عمليتان نادرتان في “البشير”

منذ ساعة واحدة

“حماية الصحفيين”: 4 خطابات كراهية في تغطية الإعلام للعنف الشهر الماضي

منذ ساعتين

ماذا قال طلال أبو غزالة بشأن المعلمين؟

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock