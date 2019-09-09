“بنوصلك” للترخيص في وادي موسى غدا

عمان – الغد – أعنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنها ستطلق غدا الثلاثاء، المبادرة الابتكارية قسم الترخيص المتنقل (بنوصلك) في وادي موسى.

وقالت في بيان اليوم إن “كافة المركبات التي يرغب المواطنين بتجديد ترخيصها والتي تتطلب فحصا فنيا ستخضع لعملية الفحص بشكل دقيق ومتكامل وكما هو معمول به في اقسام الترخيص”.

وأوضحت أنه “سيتم تحديد المدة الزمنية لتواجد الترخيص المتنقل في المنطقة بحسب حجم الاقبال خلال اليوم الاول من البرنامج”.

وبحسب البيان، ستكون ساعات العمل الرسمي للترخيص المتنقل من الساعة (٨) صباحا ولغاية الساعة (٢) بعد الظهر.

وتقدم مبادرة (بنوصلك) الخدمات التالية بصورة متكاملة:

تجديد ترخيص مركبة

تجديد رخصة سوق فئة ثالثة

نقل ملكية مركبة

رهن مركبة

فك رهن مركبة

اصدار وكالة عدلية

بدل تالف رخصة سوق

بدل فاقد رخصة سوق

بدل تالف رخصة مركبة

بدل فاقد رخصة مركبة