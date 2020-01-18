بني عطية: نحن على قدر التحدي والحسم على أرض الملعب

بوريرام – الغد – اعتبر محمد بني عطية لاعب المنتخب الأولمبي أن الفريق مطالب بالارتقاء بمستواه، بعد نجاحه في بلوغ الدور ربع النهائي، إثر تعادله مع الإمارات 1-1 يوم الخميس على ستاد مدينة بوريرام، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

وقال بني عطيلة في: “نحن سعداء بالتأهل للدور الثاني، حيث كان طموحنا من البداية أن نذهب لما هو أبعد من الدور ربع النهائي”.

وأضاف:” نحمد الله على التأهل للدور الثاني، والآن تركيزنا على المباراة أمام كورية الجنوبية من أجل التأهل للدور قبل النهائي.”

وكشف: “نحن غير راضون عن الحصول على المركز الثاني في المجموعة، حيث كنا نتطلع إلى الفوز بصدارة المجموعة”.

#الأردن 🇯🇴 إلى ربع النهائي 💪🆙



النشامى 💚 سيواجهون كوريا الجنوبية يوم الأحد على ملعب تاماسات 🏟 pic.twitter.com/ANlTcvOFOp — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 16, 2020

وأوضح: “بالتأكيد أتينا إلى هنا بطموحات واضحة في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بغض النظر عن الفرق التي نواجهها، ونحن على قدر التحدي، وكل شيء سيحسم على أرض الملعب”.

وتابع:” كنا ندافع بصورة جيدة في الدور الأول، حتى الأهداف التي تلقيناها كانت بسبب أخطاء فردية في الدفاع، ولهذا يجب أن نعمل الآن على تصحيح هذه الأخطاء وتعزيز الجوانب الإيجابية”.

وختم: “نعد جماهيرنا أننا سنعمل بقوة من أجل التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 وإسعاد كل الشعب الأردني”.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز الأردن على كوريا الشمالية 2-1 وتعادل الإمارات مع فيتنام 0-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الإمارات على كوريا الشمالية 2-0 وتعادل الأردن مع فيتنام 0-0.

ويشارك في البطولة 16 منتخب تم تقسيمها على أربع مجموعات، وبحيث يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.