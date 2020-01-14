بني عطية يخضع لفحص طبي قبل مواجهة الإمارات والتعمري خارج الحسابات

عمان – الغد – خضع لاعب المنتخب الأولمبي محمد بني عطية، إلى فحوصات طبية، صباح اليوم الثلاثاءللإطمئنان على مدى جاهزيته لمباراة الإمارات عند الساعة 3:15 عصر الخميس.

وانضم بني عطية إلى محمد وائل الزعبي الذي يواصل علاجه هو الآخر، حيث تحوم الشكوك حول مشاركة اللاعبين في المباراة المقبلة، علما بأنهما لم يكونا متاحان أمام مباراة فيتنام.

وأجرى “الأولمبي” تدريبات استشفائية في الصالة الرياضية الخاصة بمكان إقامته للمجموعة التي لعبت بصفة أساسية في مباراة الأمس، فيما خضع باقي اللاعبين لتدريبات ذات شدة متوسطة في الملعب.

من جهته لفت عبدالقادر، إلى أهمية عودة بني عطية والزعبي في الوقت المحدد، حيث ينتظر أن تصدر غداً نتائج الفحوصات التي أشرف عليها طبيب المنتخب نزار البشتاوي.

وأضاف في ذات الصدد: مواجهة الامارات لها أهمية كبيرة في حسابات التأهل، علينا أن نكون على أتم الاستعداد لكافة الظروف.

إلى ذلك أكد الإداري ماهر طعمه رفض نادي أبويل القبرصي ارسال موسى التعمري للالتحاق بالمنتخب بالنهائيات، حيث كان من المنتظر أن يتم ارساله امس حسب الاتفاق الأخير.

ورفع المنتخب رصيده بتعادل أمس أمام فيتنام دون أهداف إلى 4 نقاط في وصافة المجموعة، بفارق الأهداف عن الإمارات التي تغلبت على كوريا الشمالية (دون نقاط)، فيما استقر فيتنام بالمركز الثالث بنقطتين.

وينص نظام البطولة على تاهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور المقبل، وفي حال تساوي نقاط فرق الصدارة، فإنه يتم اللجوء إلى فرق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفرق المعنية.