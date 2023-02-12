بني مصطفى: وصول النساء لمواقع صنع القرار يغير شكل السياسة

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، سعي اللجنة من خلال المشاركة السياسية للمرأة إلى تزويد المرأة الأردنية بالمهارات وأدوات المعرفة اللازمة لتكون قادرة على المشاركة الفاعلة في مجال العمل السياسي والحزبي، وجسر فجوة التمكين السياسي.

جاء ذلك خلال رعايتها لحفل إطلاق اللجنة حفل تدريب الفوج الخامس من المشاركات في مدرسة المشاركة السياسية للمرأة، اليوم الأحد، بالشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني، ومشروع توازن “برنامج تعزيز المهارات القيادية ومشاركة المرأة”.

وأضافت بني مصطفى، أن إطلاق مدرسة المشاركة السياسية للمرأة بعد التعديلات الدستورية والمسار السياسي الذي بدأه الأردن في مئويته الثانية تزامن مع قوانين انتخاب وأحزاب جديدة، لافتة إلى التركيز بالتعاون مع الشركاء على النساء في الأحزاب ليواكبن مسارات التحديث السياسي بصورة فاعلة وحقيقية.

وأشارت إلى أن مشاركة النساء من 28 حزبا يؤكد أهمية الأحزاب السياسية في تفعيل دور المرأة وانخراطها في المسار السياسي، مبينة أن الانتخابات الأخيرة التي شارك فيها حوالي 40 حزبا رصدت تقدما كبيرا لمشاركة المرأة حيث بلغ عددهن 82 مرشحة.

وبينت أن قانون الانتخاب الجديد رفع عدد مقاعد المرأة على المستوى المحلي ومستوى القوائم الحزبية، مؤكدة ضرورة امتلاكها أدوات النجاح والوصول إلى المواقع المتقدمة والسياسية والبرلمانية أو المقاعد التي يقدمها قانون الإدارة.

وأوضحت أن ذلك احتاج وضع ضمانات تشريعية، حيث يتيح قانون الأحزاب على سبيل المثال، وصول النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة إلى المواقع القيادية في الحزب، والوصول إلى الموارد بصورة عادلة، لافتة إلى أن استمرار الحكومة في هذه المدرسة يجسد توجهها ودعمها الكامل لمشاركة المرأة ولمخرجات التحديث السياسي، ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع وإنجاز المسار التشريعي.

وقالت بني مصطفى، إن وصول النساء لمواقع صنع القرار يغير شكل السياسة وطريقة اتخاذ القرار، ليكون أكثر ملاءمة للجميع وليس للمرأة فقط، ويساهم في تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل، ويساعد في تجاوز تحديات الفقر والبطالة، مؤكدة أن وصول النساء ليس متطلبا نسويا بقدر ما هو متطلب وطني يخلق تغييرا للمجتمع.

وسلط التدريب الأول الضوء على أخلاقيات وأدبيات السياسة، والمدارس الأخلاقية وفلسفتها، بالإضافة إلى دراسة الحالة وتقديم قراءات جماعية.

يشار إلى أن مدرسة المشاركة السياسية بدأت تدريباتها للمرأة منذ آب من عام 2022، وتم تدريب أربعة أفواج سابقة، شارك فيها 118 مشاركة، وسيمتد تدريب الفوج الخامس لمدة 11 يوما. (بترا)