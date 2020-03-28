بني هاني: التعقيم مستمر في إربد وحسب الأولوية

أحمد التميمي

إربد – قال رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني، إن فرق البلدية لم تتوقف عن تعقيم معظم مناطق إربد وتواصل العمل صباحاً ومساءً وتتوزع في مختلف المناطق.

واستهجن بني هاني تناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انباءً عن قيام البلدية بتعقيم مناطق دون أخرى ومحاباة اشخاص على حساب اخرين، مؤكداً ان العمل يتم وفق منهجية واضحة تضمن تعقيم جميع المناطق حسب الأولويات والضرورات.

وأشار إلى قيام البلدية بتعقيم الوسط التجاري في جميع المناطق التابعة لها بلا استثناء، مؤكداً استحالة تعقيم كامل حدود اربد الكبرى بيوم واحد وان البلدية وضعت برنامجاً واضحاً للعمل يتم إعادته وتكراره عند الانتهاء منه.

ونوه إلى وجود حالات طارئة يستوجب التعامل معها بشكل فوري مثل اكتشاف حالات مصابة في أحد المناطق وتكون لها الأولوية في عمليات التعقيم والرش، مؤكداً ان البلدية تعمل بعدة فرق واليات متعددة وكافية وأنه لا داعي للخوف والقلق.

وحسب بني هاني فقد قامت البلدية يوم أمس بتعقيم كامل السوق المركزي سواء من حيث الأرضيات والمداخل والمخارج وكامل المحال التجارية التي ستبدأ استقبال الخضار والفواكه لاحقاً وان هذه العملية ستكون بشكل دوري ومستمر.

وبين أنه وبالتوازي مع استمرار عمليات التعقيم في مختلف المناطق باشرت دائرة البيئة حملات مكثفة لتنظيف الساحات ورفع النفايات منها بالإضافة لحملات خاصة بالحاويات والتأكد من عدم تراكم النفايات حولها وهي أمور في غاية الأهمية في هذه الأوقات.

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