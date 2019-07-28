بني هاني: عدم وجود آليات صغيرة منع البلدية من تعبيد شوارع مخيم إربد

احمد التميمي

اربد – قال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ان بلدية اربد الكبرى ان البلدية وضعت ضمن خططها وعطاءاتها القادمة مشاريع إعادة تأهيل شارع بلاط الشهداء وشارع القدس وذلك بعد اثر مطالبات عديدة من أهالي هذه المناطق بضرورة إعادة تأهيل هذه الشوارع.

وأضاف بني هاني خلال لقاءه مجلس محلي النصر بأن البلدية تأمل بإيجاد آلية مناسبة لتعبيد عدد من شوارع مخيم اربد وان العائق الوحيد الذي منع البلدية من هذا الأمر هو عدم وجود آليات بحجم صغير تستطع العمل في شوارع المخيم وهو ما تعهد أعضاء المجلس المحلي بالعمل على تأمينه مما يسهل عملية تعبيد عدد من شوارع المخيم خلال فترة قصيرة.

واكد رئيس البلدية ان حجم العمل بالخلطة الإسفلتية الساخنة في منطقة النصر خلال الفترة الماضية بلغ حوالي 135 الف متر مربع وان مناطق حنينا والتطوير الحضري تم ادراجها ضمن العطاءات الجديدة.

وحسب بني هاني فإن منطقة النصر تعتبر منطقة كبيرة جداً ومزدحمة بالسكان وتحتاج لتعاون كبير من قبل المواطنين وخاصة في الجانب البيئي ولا تستطيع البلدية المحافظة على النظافة بمستوى جيد مالم يكن هنالك تعاون كامل من قبل السكان وخاصة فيما يتعلق بإخراج النفايات في أوقات محددة.

وكان أعضاء المجلس المحلي للمنطقة قد قدموا عدداً من المطالب كان من أهمها ضرورة تحديث وتطوير حديقة اليرموك وصيانة الألعاب فيها وزراعتها وتزيينها، بالإضافة إلى إعادة تأهيل شارع بلاط الشهداء وتعزيز وحدات الإنارة في عدد من أحياء المنطقة.

كما أثنى أعضاء المجلس المحلي على تعاون وتجاوب رئيس البلدية واستجابته لمطالبهم بشكل عام.