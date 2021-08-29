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بني هاني عميدا لكلية علوم الرياضة بجامعة مؤتة

منذ 30 دقيقة
الدكتور زين العابدين بني هاني
الدكتور زين العابدين بني هاني

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عمان – الغد – قرر مجلس أمناء جامعة مؤتة، وبناء على تنسيب رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان، تعيين الدكتور زين العابدين بني هاني عميدا لكلية علوم الرياضة في الجامعة.
ويحمل الدكتور بني هاني سيرة رياضية واسعة من خلال المناصب التي تبوأها، حيث عمل عضوا في اتحاد كرة اليد، ورئيسا للجنة الحكام، وعمل في لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي وما يزال، وكلف بالاشراف على العديد من البطولات الآسيوية.
وهو يعمل حاليا امينا عاما لاتحاد كرة اليد، وسبق له وأن كان لاعبا في صفوف اندية القوقازي وعمان وطريف، وعمل في مجال التحكيم وحصل على الشارة الدولية.
ويعمل الدكتور بني هاني حاليا امينا عاما لاتحاد كرة اليد.

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