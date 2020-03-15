بني هاني: لن نتهاون مع أي شخص يخالف تعليمات منع الأرجيلة

أحمد التميمي

إربد- عمم رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني على جميع الدوائر المعنية بضرورة تكثيف الرقابة على محال الكوفي شوب والمقاهي والتأكد من عدم تقديمها للأرجيلة وذلك التزاماً بتعميم وزير الإدارة المحلية والمستند لكتاب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتوصيات اللجنة التنفيذية (فيروس كورونا).

وشدد بني هاني على أن صحة المواطنين هي الغاية الأسمى والهدف من تطبيق هذا القرار، مؤكداً أن البلدية لن تتهاون مع أي شخص يخالف التعليمات ويعرض حياة الآخرين للخطر.

وأضاف بني هاني أن البلدية شكلت عدة فرق للتفتيش بدأت عملها فعلا اعتبارا من صباح أمس، موضحاً أن الجولات التفتيشية ستكون على عدة مناوبات ليلية ونهارية.

وأهاب بني هاني بأصحاب المقاهي والكوفي شوبات ضرورة استشعار مسؤولياتهم تجاه ما يمر به العالم اجمع والأردن على وجه الخصوص من خطر انتشار فيروس كورونا.

وأكد أن البلدية قررت إلغاء نظام البصمة في الدوائر التي تعمل به كما أنها اتخذت إجراءات وقائية بتوزيع المعقمات في جميع المكاتب بالإضافة للكفوف والكمامات اللازمة لعمال الوطن.

وقال إن البلدية تعمل بكل طاقاتها بهدف منع تراكم النفايات وستقوم خلال الفترة المقبلة بتكثيف حملات الرش والتعقيم لمختلف أحياء المدينة.

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