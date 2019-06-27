بني هاني: معالجة جميع شكاوى مستخدمي “الأوتوبارك” قريباً

أحمد التميمي

إربد- شدد رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني على ضرورة أخذ ملاحظات وشكاوى المواطنين على محمل الجد ومعالجة أي خلل يتعلق بمشروع المواقع المدفوعة الأجر والمعروفة بـ”الأوتوبارك”.

وأضاف بني هاني خلال لقاءه بشركة “موقف” المنفذة للمشروع على ضرورة تطوير التطبيق الخاص ببدء الاصطفاف وإنهائه لكي يلبي جميع طلبات المواطن وأن يكون التطبيق شاملاً ويستطيع من خلاله المواطن بعيداً عن التعامل مع موظفي الشركة أو الاحتكاك معهم.

من جهتها، أكدت الشركة المنفذة للمشروع أن التطبيق سيشهد تحديثات كبيرة اعتباراً من مطلع الشهر القادم وسيتم إنهاء تعامل الموظفين مع السائقين، حيث سيتم تحديد نقاط لبيع التذاكر وستكون هذه التذاكر الكترونية أي أنه يستحيل فقدان أي فئة من التذاكر أو عدم تواجدها وهي النقطة التي طالما اشتكى منها المواطنين.

وأضاف ممثلو الشركة أن التطوير الذي سيجري على التطبيق والمشروع هدفه ضمان حق المواطنين بالدرجة الأولى.