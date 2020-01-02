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بني ياسين يعلن اجتياز الفحص الطبي في المريخية القطري استعدادا للاحتراف

منذ ساعة واحدة
لاعب فريق الفيصلي أنس بني ياسين - (من المصدر)
لاعب فريق الفيصلي أنس بني ياسين - (من المصدر)

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خالد الخطاطبة

عمان- اعلن لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم انس بني ياسين اجتياز الفحص الطبي الذي خضع له مساء اليوم الخميس في نادي المريخية القطري في العاصمة القطرية الدوحة.
وكشف انس ل الغد ان مفاوضات إيجابية جرت بينه وبين المريخية انتهت باتفاق مبدئي قبل أن يجتاز الفحص الطبي اليوم اذانا بالتوقيع اليوم او يوم غد.
ووصل انس إلى الدوحة أمس الثلاثاء قادما من العاصمة الإيرانية طهران بعد فترة صعبة مرة بها نتيجة احتجازه في المطار بسبب اصطحابه لمبلغ مالي يفوق المبلغ المسموح به من قبل السلطات الايرانية.
وكان انس احترف في فريق فولاذ الإيراني قبل أن يغادره بسبب عدم اشراكه في المباريات.

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