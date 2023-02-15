بن غفير للغرب: يكفيكم إعرابا عن القلق بشأن الاستيطان

رفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، بيانا للولايات المتحدة ودول أوروبية اعتبر أن من شأن خطط إسرائيل لتوسيع الاستيطان “تصعيد التوتر وتقويض جهود حل الدولتين”.

وقال بن غفير، وهو رئيس حزب “عوتسما يهوديت” اليمني المتطرف، في مقطع متلفز بثته قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، تعليقا على البيان: “أقول للأمريكيين والأوروبيين يكفيكم إعرابا عن القلق، هذه مهمتنا وهذه رؤيتنا”.

وأضاف: “9 مستوطنات، هذا أمر جيد، لكنه لا يزال غير كاف. نحن نريد المزيد”.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت، الأحد، المضي قدما بحوالي 10 آلاف وحدة استيطانية وبدء عملية لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن الحكومة ستزيل جميع القيود عن البناء الاستيطاني بالضفة الغربية.

وقالب سموتريتش: “واشنطن تدرك أننا ملتزمون بالاستيطان، وسنزيل جميع القيود عن البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”، حسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

كما كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية بصدد التصديق على بناء 7032 وحدة استيطانية في مختلف أنحاء الضفة، بما في ذلك بؤرة استيطانية تم إخلاؤها عام 2018.

وكانت السلطة الفلسطينية والعديد من الدول العربية والإسلامية والغربية أدانت القرار الإسرائيلي بشأن الاستيطان.-(الأناضول)