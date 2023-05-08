بن غفير يدعو لقتل الأسرى الفلسطينيين

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى قتل الأسرى الفلسطينيين وعدم تسليم جثامينهم، كاشفا النقاب عن سبب مقاطعته لجلسة الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد.

وحسبما نقلته صحيفة “معاريف” العبرية، قال بن غفير وهو زعيم حزب “عوتسما يهوديت” (القوة يهودية) ردا على وزير الدفاع يوآف غالانت (من حزب الليكود بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو): “إسرائيل يجب أن تنتقل من الاحتواء إلى الهجوم.. على الحكومة الإسرائيلية أن تأخذ زمام المبادرة، وتتبنى قيم اليمين”.

وأضاف “صحيح، هذه ليست حكومة “عوتسما يهوديت”، لكن الليكود قدم وعودا أيضا.. هذا هو السبب في أنني لم أحضر جلسة الحكومة اليوم.. ولهذا السبب لن يحضر أعضاء “عوتسما يهوديت” للتصويت في الكنيست.. نطالب بتبني قيم اليمين”.

وأردف قائلا: “كلمة واحدة للوزير غالانت.. رأيت العشرات من القتلى.. نحتاج من أجل هؤلاء القتلى وقف الاحتواء ووقف التنازلات، وليس تسليم الجثث وإطلاق سراح الإرهابيين، ولكن قتلهم”.-(روسيا اليوم)