بهاء فيصل في المركز 14 بين هدافي العالم العام الحالي

خالد العميري

عمان – تواجد بهاء فيصل مهاجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وفريق نادي الوحدات والمحترف حاليا مع فريق الشمال القطري، في قائمة أفضل الهدافين الصادرة عن الاتحاد الدولي لتأريخ واحصائيات كرة القدم للعام الحالي.

واحتل بهاء فيصل المركز 14 عالميا برصيد 12 هدفا، حيث سجل 6 أهداف مع “النشامى” ومثلها مع الوحدات، متفوقا بذلك على الجزائري بغداد بونجاح الذي حل في المركز 20 برصيد 11 هدفا “8 أهداف دولية و3 أهداف مع السد القطري”، والبلجيكي روميلو لوكاكو الذي حل في المركز 29 برصيد 10 أهداف “7 أهداف دولية و3 أهداف سجلها مع فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي”.

وضمت القائمة 31 لاعبا هدافا يمثلون 6 اتحادات قارية، هي: الاتحاد الأوروبي “14 لاعبا” واتحاد أميركا الجنوبية “3 لاعبين” والاتحاد الإفريقي “لاعبان” والاتحاد الآسيوي “7 لاعبان” واتحاد أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي “لاعبين” واتحاد أوقيانوسيا “3 لاعبين”.

وتصدر المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة أفضل الهدافين بتسجيله 20 هدفا، “14 هدفا دوليا و6 أهداف بقميص يوفنتوس الإيطالي”، فيما تواجد الإنجليزي هاري كين بالمركز الثاني برصيد 19 هدفا، “12 هدفا دوليا و7 أهداف سجلها بقميص توتنهام هوتسبيرز”، يليه الإماراتي علي مبخوت في المركز الثالث، برصيد 17 هدفا سجلها بقميص منتخب بلاده، في الوقت الذي تواجد فيه الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز 13 برصيد 13 هدفا “5 أهداف دولية و8 أهداف بقميص برشلونة الإسباني”.

وجاء الإنجليزي رحيم سترلينغ رابعا برصيد 17 هدفا “8 أهداف دولية و9 أهداف بقميص مانشستر سيتي الإنجليزي”، يليه القطري المعز علي خامسا برصيد 16 هدفا، “15 هدفا بقميص (العنابي) وهدف يتيم سجله مع ناديه الدحيل القطري”، وهو نفس رصيد الأهداف التي سجلها البولندي روبرت ليفاندوفيسكي “6 أهداف دولية مقابل 10 أهداف سجلها مع نادي بايرن ميونيخ الألماني”.

وحل السوري عمر السومة سابعا برصيد 15 هدفا “8 أهداف دولية و7 أهداف سجلها مع الأهلي السعودي”، يليه الأرجنتيني لوتارو مارتينيز ثامنا برصيد 14 هدفا “8 أهداف دولية و6 أهداف مع إنتر ميلان الإيطالي”، والفرنسي أوليفيه جيرو تاسعا بنفس الرصيد 14 هدفا “6 أهداف دولية و8 أهداف بقميص تشيلسي الإنجليزي”، فيما تواجد الأوزبكي إلدور شومورودوف في المركز العاشر برصيد 13 هدفا، سجلها كاملة بمقيص منتخب بلاده.

الوحدات يتصدر ترتيب الأندية الأردنية “عالميا”

تصدر نادي الوحدات ترتيب الفرق الأردنية في قائمة التصنيف العالمي للأندية مع نهاية العام الحالي، طبقا لموقع “ footballdatabase” المختص في تأريخ احصائيات الأندية بالاتحادات القارية الستة، حيث تقدم الوحدات 77 مركزا، ليصبح في المركز 806 عالميا برصيد 1369 نقطة، بعد أن كان رصيده السابق 1356 نقطة.

وجاء نادي الجزيرة في المركز الثاني بين الأندية الأردنية بعدما تقدم 108 مراكز، ليصبح في المركز 951 عالميا برصيد 1349 نقطة، بعد أن كان رصيده السابق 1335 نقطة، فيما تقدم الفيصلي 268 مركزا دفعة واحدة، ليصبح في المركز 1041 عالميا برصيد 1336 نقطة، بعد أن كان رصيده السابق 1306 نقاط.

وتراجع الرمثا 46 مركزا، ليصبح في المركز 1633 عالميا برصيد 1277 نقطة، بعد أن كان رصيده 1282 نقطة، فيما حل نادي شباب الأردن خامسا في ترتيب الأندية الأردنية بعدما تقدم 27 مركزا، ليصبح في المركز 1637 عالميا برصيد 1277 نقطة، بعد أن كان رصيده 1275 نقطة.