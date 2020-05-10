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بهاء فيصل يغادر مستشفى سبيتار بعد عملية ناجحة

منذ 51 دقيقة

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خالد الخطاطبة

عمان – غادر لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم بهاء فيصل المحترف في فريق الشمال القطري اليوم الأحد  مستشفى سبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد عملية ناجحة خضع لها في اليد، لمعالجة الكسر الذي تعرض له في العظمة الزورقية.

وخضع بهاء للعملية صباح اليوم، قبل أن يغادر مساء بعد الاطمئنان على نجاح العملية.

وسبق وأن تعرض بهاء لإصابة قبل حوالي شهرين أثناء مشاركته فريق الشمال في منافسات دوري الدرجة الثانية في قطر، ما تسبب في أبعاده عن المنافسات منذ تلك اللحظة.

وحرص نجوم الكرة الأردنية المتواجدين في من لاعبين ومدربين على الاطمئنان على بهاء الذي ثمن هذا الاهتمام.

khaledjhatatbeh@alghad.jo

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