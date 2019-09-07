بهاء يستأذن المنتخب للمغادرة.. تشخيص نهائي لإصابة حداد

خالد الخطاطبة

عمان– نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

بهاء يستأذن المنتخب ويغادر إلى السعودية

استأذن لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم بهاء عبدالرحمن، مسؤولي المنتخب، للمغادرة إلى السعودية، للالتحاق بفريقه أحد الذي يلعب في مصاف أندية الدرجة الأولى.

وغادر بهاء عمان يوم أمس، متوجها إلى السعودية، استعدادا للمشاركة في مباراة فريقه المقبلة بالدوري، حيث اضطر بهاء للاحتجاب عن المباراة السابقة لفريق أحد، بسبب ارتباطه مع المنتخب الوطني في رحلتيه إلى ماليزيا وتايوان.

حداد يخضع لتشخيص نهائي اليوم لتحديد موعد عودته

ينتظر أن يرافق الجهاز الطبي للمنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الأحد، اللاعب إحسان حداد لزيارة الطبيب، لتشخيص نهائي للإصابة التي عانى منها اللاعب في الفترة الأخيرة، والمتمثلة بتمزق من الدرجة الثانية في الرباط الأنسي للركبة.

ووفق المعلومات، فإن حداد الذي عانى من إصابة قبل حوالي شهر، تم إبلاغه بأن الاصابة تحتاج لحوالي 40 يوما، ما يعني قرب عودته للمنتخب في الفترة القريبة المقبلة.

ويعتبر حداد من العناصر المهمة في المنتخب، لا سيما وأن المدير الفني فيتال، يعتبره اللاعب “الجوكر”.

الوحدات يستعد لحسم صفقة خطاب

يستعد نادي الوحدات خلال الساعات المقبلة، لحسم مصير صفقة انضمام اللاعب طارق خطاب لصفوف الفريق في المرحلة المقبلة.

الوحدات الذي فاتح اللاعب قبل فترة، انتظر عودة خطاب أمس من رحلته مع المنتخب في تايوان، استعدادا للدخول في جولة جديدة من المفاوضات أملا في حسم الصفقة ايجابا.

صورة وفحوصات جديدة لمعتز ياسين

خضع حارس مرمى المنتخب الوطني معتز ياسين يوم أمس ، لصورة أشعة، وفحوصات طبية جديدة، للاطلاع على مقدار التحسن الذي طرأ على إصابته التي تعرض لها في الركبة، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في معسكر تركيا.

ويسعى معتز لمعرفة آخر النتائج، لتحديد الخطوة التالية للعلاج، علما أن معتز ينتظر موافقة اتحاد الكرة على السماح له بالعلاج في مركز سبيتار الطبي بالدوحة.

تردي أوضاع اللاعبين المالية يدفعهم لترقب اسم الشركة الراعية

كشف عدد من نجوم الكرة الأردنية، عن اهتمامهم وترقبهم، للحديث الذي يشير إلى إمكانية تعاقد اتحاد الكرة مع شركة من خارج الأردن، لرعاية الموسم الكروي المقبل، مقابل مبلغ مالي كبير.

عضو الاتحاد العربي لكرة القدم سمر نصار – (من المصدر)



وراح اللاعبون يتساءلون عن صحة ما تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إمكانية رعاية الخطوط الجوية القطرية للمنافسات المحلية.

وجاء هذا الاهتمام غير المسبوق للاعبين بقصة الرعاية، بسبب تردي أوضاعهم المالية في الفترة الأخيرة، نتيجة لغياب التدريبات والمنافسات، وعدم قدرتهم على الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة، بسبب عدم قدرة الاتحاد على دفع مستحقات الأندية.

ويرى اللاعبون أن توفر مردود مالي كبير لاتحاد الكرة من الشركة الراعية، ينعكس ايجابا على أوضاعهم المالية، ما يدفعهم للاهتمام بهذا الموضوع.

سحاب يسعى لمدرب أجنبي ويفاوض الروماني موتروك

دخل نادي سحاب في مفاوضات مع المدرب الروماني فلورين موتروك، لاستمزاج رأيه في الإشراف على تدريب فريق كرة القدم، خلال منافسات دوري المحترفين في الموسم المقبل.

ويعتزم سحاب التعاقد مع مدرب أجنبي، حيث يملك عددا من الخيارات، أبرزها الروماني موتروك الذي تم التواصل معه، لمعرفة رأيه قبل حسم الموضوع.

وفي حال لم ينجح النادي في ضم المدرب الروماني، فإنه يملك خيارات أجنبية أخرى.

وكان سحاب وجه يوم أمس الشكر للمدير الفني محمد المحارمة، على جهودة في الصعود بالفريق من مصاف أندية الدرجة الأولى إلى المحترفين، متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

أبو جلبوش يعود إلى قطر

عاد لاعب المنتخب الأولمبي والفيصلي لكرة القدم يوسف أبو جلبوش، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لاستئناف مراحل علاجه في مركز سبيتار الطبي.

أبو جلبوش، الذي خضع للعلاج في الدوحة قبل حوالي شهر، اضطر للعودة إلى عمان دون اكمال العلاج بعد أن استدعاه اتحاد الكرة، قبل أن يعود مجددا، علما أن الحارس عبدالله الفاخوري عاد ايضا للعلاج في قطر.

لاعبو العراق يتدربون في عمان ويلتقون أوزبكستان بالقويسمة غدا

باشر لاعبو المنتخب العراقي لكرة القدم، تدريباتهم في عمان التي وصلوها أول من أمس، قادمين من العاصمة البحرينية المنامة.

والتقى العراق نظيره البحريني الخميس الماضي، في مستهل مباريات الفريقين بالتصفيات المزدوجة في مباراة انتهت بالتعادل 1-1.

ويلتقي منتخب العراق يوم غد منتخب أوزبكستان في المباراة الودية التي تقام على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

وفور وصول المنتخب العراقي الشقيق إلى عمان، تلقى اللاعبون والجهازين الفني والإداري، العديد من الدعوات من قبل نجوم عراقيين سابقين أمثال اركان نجيب المتواجد حاليا في عمان.

سمر نصار تشارك باجتماعات الاتحاد العربي 16 الحالي

تستعد الأردنية سمر نصار، عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، للمشاركة في اجتماعات الاتحاد العربي التي تعقد في مدينة جدة السعودية يوم 16 الشهر الحالي.

وتشير المعلومات الواردة من الاتحاد العربي، أن الاجتماع سيخصص لأعضاء الهيئة العامة للانتهاء من تسمية الرئيس بشكل رسمي.

الاجتماع ايضا يتوقع أن يشهد مشاركة أردنية، في انتظار تسمية ممثل الاتحاد.

امتعاض جماهيري من أسعار تذاكر مباراة الباراجواي

أبدى عدد كبير من جماهير الكرة الأردنية، امتعاضهم من قرار اتحاد كرة القدم، برفع أسعار تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب باراجواي في اللقاء الودي الذي يقام على ستاد عمان يوم الثلاثاء المقبل.

وكشف عدد من محبي المنتخب، عن صدمتهم بمبالغة الاتحاد في رفع اسعار التذاكر، بحيث تم تحديد مبلغ 15 دينارا للدرجة الخاصة، و5 دنانير للدرجة الأولى، و3 دنانير للدرجة الثانية، معتبرين أن هذه المبالغ المالية مبالغ فيها بدرجة كبيرة، وأنه كان الاولى بالاتحاد تقاضي اسعار رمزية على التذاكر اذا لم يرد فتح الأبواب مجانا.

وأكد عشاق “النشامى”، أن الجمهور بشكل عام لا يأتي إلى المدرجات لتشجيع المنتخب الا في المباريات الرسمية المهمة والحاسمة، فكيف بمباراة ودية حتى وأن كان الخصم باراجواي.

واعتبرت جماهير في ملاحظات وضعتها أمام “الغد”، أن الاتحاد مطالب بتحفيز الجمهور على الحضور في المباراة الودية، حتى يتشجع لمؤازرة المنتخب في المباراة الرسمية التالية، معتبرين أن التوجه الصحيح يفرض على الاتحاد اعادة النظر بتسعيرة التذاكر، اذا كان ولا بد من تخصيص مبالغ مالية للدخول.

لاعبونا يناقشون مشاكلهم مع الرابطة الدولية للاعبين اليوم

يشهد مقر اتحاد كرة القدم، عند الساعة الحادية عشر من صباح اليوم اجتماعا للاعبين مع ممثلي رابطة اللاعبين فرع آسيا، للحديث عن العديد من المواضيع التي تهم اللاعب المحلي المحترف.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها اللاعبون مع الرابطة الدولية، التي تسعى للاطلاع على كيفية تعامل الاتحادات الأهلية مع لاعبيها، ومناقشة التجاوزات التي تحصل بحق اللاعبين والعمل على تصويبها.

كواليس النجوم

• عدد من المدربين المحليين، كشفوا عن امتعاضهم من أداء المنتخب في المباراة الأخيرة أمام تايوان بالتصفيات المزدوجة، لكنهم رفضوا الحديث علنا عن السلبيات، وعن الاخطاء التي وقع بها المنتخب، خوفا من اتهامهم بعدم تشجيع المنتخب.. أحد المدربين أكد أنه لا وجود للمسات المدير الفني للمنتخب الوطني فيتال بوركلمانز، وبنفس الوقت لا يوجد مدير فني في اتحاد الكرة يتولى مناقشة المدرب، لمعالجة السلبيات والعمل على تجنبها في المباريات المقبلة.

• مجموعة من لاعبي أحد أندية المحترفين، يتشاورون فيما بينهم بشأن الحديث إعلاميا عن تقصير ناديهم في دفع مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أشهر طويلة.. اللاعبون اشاروا إلى أن النادي تلقى في الفترة الأخيرة مبالغ مالية، لكنه يحرص على إخفاء قيمة هذه المبالغ لعدم صرف مستحقات اللاعبين.

• نادي أحد السعودي الذي يلعب في مصاف أندية الدرجة الأولى، أنهى عقد المدير الفني التونسي طارق جرايا الذي سبق وأن درب فريق النادي الفيصلي.. جرايا لم يقد فريق أحد إلا في 3 مباريات جمع فيهما نقطتين.. فريق أحد يلعب فيه اللاعب الأردني بهاء عبدالرحمن.

• مراقب الحكام الدولي اسماعيل الحافي، عاد من قطر، بعد أن راقب حكم مباراة منتخبي قطر وافغانستان التي انتهت قطرية بنتيجة 6-0.. إلى ذلك، ينتظر أن يكون المسؤول في دائرة الحكام ناصر درويش، غادر عمان ليلة أمس متوجها إلى ماليزيا، للمشاركة في دورة مدراء الحكام.. وعلى صعيد التحكيم، يتوجه المحاضر الدولي عوني حسونة إلى إربد اليوم، للمحاضرة بحكام الشمال حول التعديلات.

• نادي اليرموك أعلن أنه النادي الوحيد الذي صعد من الدرجة الأولى إلى دوري المحترفين في العام 2017، بقيادة المدير الفني ابراهيم حلمي من دون أن يتم استبعاده خلال دوري المحترفين… اليرموك اشار إلى ان حلمي صعد باليرموك للمحترفين، وتم تجديد عقده ليتولى قيادة الفريق بالمحترفين، وأعطي كافة الصلاحيات لاختيار جميع اللاعبين، ولكنه لم يوفق خلال مرحلة الذهاب ليتم استبداله بعد نهاية المرحلة وقبل انطلاق الإياب.

• ناديا الكرمل ودار الدواء لم يوقعا على الكتاب الموجه لاتحاد الكرة، والذي يحمل طلبا من أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بتأجيل الدوري من شهر شباط (فبراير) إلى شهر تموز (يوليو) المقبلين.

• وكلاء لاعبين، أجروا اتصالات في الفترة الأخيرة مع المدرب اسامة قاسم، لاستمزاج رأيه في فرص تدريبية خارجية.. قاسم لم يمانع شريطة أن يكون هناك عرض مغر وفي ناد معروف.

• مصدر مقرب من أحد نجوم الكرة المحلية، كشف عن قيام النادي بالطلب من أحد لاعبيه المحترفين بالخارج، النشر على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، قيمة حصة النادي من الصفقة، بحيث يكتب اللاعب رقما أقل قيمة من المبلغ الحقيقي والفعلي.

• اجتماع مجلس ادارة اتحاد الكرة الذي عقد الأسبوع الماضي، تجاوز ست ساعات، وتم خلاله مناقشات العديد من المواضيع.