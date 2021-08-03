بهاء يكشف تفاصيل مكالمته مع مدرب الفيصلي.. أبو زمع يلعب للوحدات مقابل 17 ألفا

خالد الخطاطبة

عمان – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

أبو زمع ينضم للوحدات مقابل 17 ألف دينار

وقع اللاعب سليمان أبو زمع يوم امس الثلاثاء، رسميا على كشوفات فريق نادي الوحدات، للعب في صفوف الفريق خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم.

وحصل اللاعب على مبلغ 17 ألف دينار، مقابل اللعب لنصف موسم، بانتظار مباشرة التدريبات مع الفريق اعتبارا من اليوم.

وتفيد المعلومات أن ابو زمع، كان يفضل التوقيع على اللعب في الوحدات خلال مرحلة الإياب من الدوري الحالي، إلى جانب الموسم المقبل، إلا أن النادي فضل التوقيع لنصف موسم، على أن يتم تجديد العقد بعد نهاية الموسم الكروي الحالي، في حال قدم اللاعب مستويات مميزة مع الفريق.

وكان أبو زمع لعب خلال مرحلة الذهاب من دوري المحترفين، مع فريق الجليل، قبل أن يفسخ عقده بالتراضي مع النادي، ومن ثم الالتحاق بالوحدات.

الحسين إربد يدعو اوتيمار وغطاشة والرواشدة ويعاني الغيابات

وجه نادي الحسين اربد، الدعوة إلى المحترف أوتيمار، واللاعبين المحليين فارس غطاشة وياسر الرواشدة، للتوقيع على كشوفات النادي خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدا للظهور مع الفريق خلال منافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، مفاوضات ايجابية بين النادي واللاعبين، بانتظار فقط التوقيع الرسمي في حال لم يطرأ اي جديد في الموضوع.

اللاعب علاء الشقران – (ارشيفية)

وقال مسؤولون في النادي، إن المفاوضات المبدئية انتهت بالاتفاق على كامل التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بالتفاصيل المالية، على أن تشهد الساعات المقبلة التوقيع الرسمي، تمهيدا لدعوة اللاعبين للالتحاق بالتدريبات.

وكشفت المعلومات أن توقيع غطاشة على عقد مع نادي الحسين، يعتمد على بعض الأمور المتعلقة بتعاقده السابق مع أحد السعودي، وما رافقه من إشكاليات.

إلى ذلك يعاني فريق الحسين لكرة القدم، من الغيابات في المباراة المقبلة أمام معان بالدوري، بسبب تعدد الاصابات بفيروس كورونا.

وينتظر أن يحتجب عن مباراة معان اللاعبون : لؤي عمران وخلدون الخوالدة ومحمد موالي وأحمد ابو كبير وتامر صالح. كما تعرض المحترف الصربي نيكولا ايضا لإصابة بالفيروس، علما أن المحترف بات خارج قائمة الفريق بناء على تنسيب الجهاز الفني.

الشقران والدرايسة ينضمان للطرة

انضم اللاعبان علاء الشقران ووليد الدرايسة، لصفوف فريق الطرة لكرة القدم، لمشاركته في منافسات دوري أندية الدرجة الأولى.

واعلن المدير الفني للفريق محمد عبابنة، عن التوصل لاتفاق مع الشقران والدرايسة للعب في صفوف الفريق خلال منافسات دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي فقط.

واعتبر المدرب في تصريح لـ”الغد”، أن انضمام الشقران والدرايسة للطرة، يعد مكسبا كبيرا للفريق الباحث عن الصعود لمصاف أندية المحترفين، متمنيا أن تنجح جهود الإدارة والجهاز الفني، في تحقيق حلم جمهور النادي بالصعود لدوري المحترفين.

الحسين اربد يرفع عقوبة “فيفا”

ارسل نادي الحسين اربد يوم أمس الثلاثاء، مستحقات المحترفين السابقين في الفريق، الفلسطيني اسلام بطران والغاني مايكل، تمهيدا لرفع عقوبة منع النادي من تسجيل لاعبين جدد.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فرض على الحسين اربد، عقوبة منع تسجيل لاعبين جدد، بسبب عدم تسديد مستحقات المحترفين، قبل أن يتم يوم أمس ارسال المبلغ، بانتظار اعلان رفع العقوبة رسميا خلال الساعات المقبلة.

وبادر الرئيس الفخري للنادي عامر ابو عبيد يوم امس، إلى ايداع المبلغ المطلوب في البنك، تمهيدا لرفع العقوبة التي ستتيح للفريق تسجيل اللاعبين الجدد الذين تم الاتفاق معهم أخيرا.

المدربان لافي وابو لاوي يودعان منتخب الناشئات

ودع المدربان خالد لافي وبلال ابو لاوي، منتخب الناشئات لكرة القدم، في ظل توقف أنشطة المنتخب الذي لا تنتظره مباريات رسمية قريبة.

وابلغ اتحاد الكرة المدربين لافي وأبو لاوي، بحل الجهاز الفني للمنتخب، موجها الشكر لهما على ما قدماه خلال فترة إشرافهما على الفريق خلال المرحلة الماضية. وحرص اتحاد الكرة على عقد لقاء مع المدربين، لابلاغهما بالقرار الذي جاء بسبب تأخر الاستحاقات الرسمية حتى عام 2024، متمنيا لهما التوفيق في خطوتهما التالية.

اللاعب أمية المعايطة – (ارشيفية)

يشار إلى أن المدربة انشراح حياصات، سبق وأن غادرت الجهاز الفني للمنتخب قبل عدة اسابيع، قبل أن يلحق بها لافي وابو لاوي، بانتظار تحديد وجهتهم التالية.

تفاصيل مكالمة بهاء ومدرب الفيصلي

اشاد اللاعب بهاء عبدالرحمن، بالمدير الفني لفريق الفيصلي لكرة القدم السوري حسام السيد، متمنيا له التوفيق في قيادة الفيصلي نحو منصات التتويج.

واجرى بهاء عبدالرحمن مكالمة هاتفية مع السيد يوم أمس، خرج منها اللاعب بنتيجة تؤكد رقي تعامل المدرب السوري مع اللاعبين، إلى جانب فكره الفني الراقي الذي ينم عن مدرب كبير.

وقال بهاء في تصريح لـ”الغد”: اجريت اتصالا مع المدرب السوري، للتأكد فيما إذا كان فعلا لا يرغب في انضمامي لفريق الفيصلي، خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين، ليأتي رده مقنعا ومؤدبا ينم عن شخصية محترمة.

وقال بهاء: تحدثت للمدرب عن استعدادي للعب في فريق الفيصلي، حتى لو كان ذلك على حساب جلوسي على مقاعد البدلاء.

واضاف: تفاجئت برد حسام السيد الذي اشاد بتاريخي الكروي وانجازاتي، قبل أن يبلغني أنه لا يقبل أن يجلس لاعب بهذا التاريخ على مقاعد البدلاء، وهو الأمر الذي دفعه لعدم التنسيب بالتعاقد معي، احتراما لي ولتاريخي، خاصة وأن الفريق يزخر حاليا باللاعبين المتميزين في وسط الميدان.

وأكد بهاء احترامه وتقديره للمدرب، متمنيا له التوفيق في قيادة الفيصلي لمنصات التتويج.

وعن وجهته المقبلة، كشف بهاء عن تلقيه حتى الآن عرضين من ناديي سحاب ومعان، بانتظار تحديد وجهته التالية قريبا.

يشار إلى أن بهاء عبدالرحمن، لعب في الموسم الكروي الماضي مع فريق النصر الكويتين قبل أن يعود إلى عمان بانتظار فرصة لعب جديدة.

أبو عبيد مدعو لرئاسة نادي الحسين إربد

ينشط أعضاء في الهيئة العامة لنادي الحسين اربد، في محاولة لاقناع الرئيس الفخري الحالي عامر ابو عبيد، بالترشح لرئاسة النادي في الانتخابات التي تم تحديدها يوم 17 الشهر المقبل.

وكشف الرئيس الاسبق للنادي خلدون حتاملة، عن مشاوروات بينه وبين أعضاء في الهيئة العامة من ضمنهم الرئيس الأسبق ايضا الدكتور أحمد هزاع البطاينة، لعقد لقاء مع ابو عبيد، واقناعه بالترشح لرئاسة النادي.

وقال الحتاملة في تصريح لـ”الغد”، أنه سيلتقي ابو عبيد في الأيام القليلة المقبلة، لبحث مسألة إمكانية ترشحه للرئاسة، إلى جانب اختيار نائب رئيس متميز، قادر على مساعد ابو عبيد المعروف بتعدد أنشطته ومشاغله.

مدرب الشباب البحريني يرصد لاعبين أردنيين

كشف المدرب الأردني لفريق الشباب البحريني لكرة القدم إبراهيم حلمي، عن رصد لاعبين أردنيين، املا في تعزيز صفوف الفريق، خلال منافسات أندية الدرجة الثانية في البحرين.

واشار حلمي في تصريح لـ”الغد” من البحرين، أن مفاوضات تجري حاليا مع اللاعب محمود جمال الذي فسخ عقده أخيرا مع فريق شباب العقبة، كما تتواصل المفاوضات مع اللاعب فارس غطاشة الذي تراجعت حظوظ التعاقد معه بسبب إشكاليات في عقده السابق.

وبين المدرب الأردني أن الساعات المقبلة ستشهد اتضاح الرؤية، مؤكدا سعيه لاستقطاب لاعبين أردنيين قادرين على اثراء فريقه الباحث عن الصعود.

اللاعب بهاء عبدالرحمن – (أرشيفية)

كواليس النجوم

• بوادر ايجابية تلوح بالافق بشأن إمكانية نجاح نادي ذات راس، في رفع عقوبة الاتحاد الدولي “فيفا”، وبالتالي العودة إلى لاستئناف نشاطه الكروي، والمشاركة في دوري الدرجة الأولى..البوادر الايجابية تمثلت في اتصال اجرته إدارة النادي مع المحامي، لمعرفة المبلغ الذي يتوجب على النادي دفعه للمحترفين والمدربين المشتكين، تمهيدا لرفع العقوبة…ذات راس لم يتخذ خطوات ايجابية فعلية حتى الآن.

• المحترف المصري في فريق معان عمرو الشحات ، يرفض تقرير المدير الفني باستبعاده من الفريق…الشحات الذي دخل في مفاوضات مع أحد أندية الدرجة الأولى، عاد وابلغ معان أنه لا يرغب في الرحيل عن النادي، وأنه يفضل الاستمرار مع الفريق خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين..طلب المحترف المصري اثار دهشة نادي معان الذي يستعد لمعالجة الموقف، ومحاولة اقناع المحترف بالرحيل.

• وفدان من الاتحادين الآسيوي والسوري لكرة القدم، ينتظر أن يصلا عمان خلال الأيام القليلة المقبلة، لعقد لقاء مع اتحاد كرة القدم، لبحث تفاصيل استضافة ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، لمباريات المنتخب السوري خلال منافسات الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر…المدير الفني للمنتخب السوري نزار محروس، ينتظر أن يكون ضمن الوفد السوري.

• مغادرة اللاعب أمية المعايطة لصفوف الحسين اربد، اثار جدلا كبيرا بين مشجعي النادي الذين انتقدوا هذه الخطوة، محملين المسؤولية للجهاز الفني..إدارة النادي أوضحت لاحقا أن خروج المعايطة جاء بناء على طلبه، رغم محاولت التمسك به.