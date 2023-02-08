بهذا المبلغ.. تيم حسن يتبرع لضحايا الزلزال

تبرع الفنان “تيم حسن” بمبلغ 107 ملاين ليرة سورية، وذلك بالتنسيق مع نقابة الفنانين، لصالح المتضررين في المحافظات المنكوبة بفعل الزلزال الذي تعرضت له سورية يوم الإثنين.
وتبرعت النقابة الإثنين الفائت، بمبلغ قدره 75 مليون ليرة سورية مُساهمةً منها لصالح المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له بعض المحافظات السورية، بحيث يتم توزيعها 25 مليون ليرة لكل من حلب واللاذقية وحماة، من خلال التنسيق مع المحافظين.
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