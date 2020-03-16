بهذه الأطعمة يمكنك تعزيز الجهاز المناعي وتقويته لمواجهة الفيروسات

إسراء الردايدة

عمان– في ظل الأزمة العالمية التي تواجه العالم بالتعامل مع وباء كوفيد-19 المعروف بفيروس كورونا المستجد، فإنه من أهم السبل للحفاظ على الصحة تبني العادات التي تعزز مناعته البدنية، وهذا يعني الحصول على القدر الكافي من النوم، وإدارة التوتر، والنشاط البدني وغسل يديك بشكل صحيح، وتناول الطعام بشكل جيد.

ورغم أن أي غذاء أو مكمل من غير الممكن أن “يعالج” 100 % أو يمنعك من الإصابة، إلا أن بعض الأغذية قد أظهرت دورها في تعزيز المناعة، التي تشحنه، خاصة أنه خط الدفاع الأول ضد المرض والعدوى. فهو من يدمر الجراثيم والفيروسات والطفيليات، وتناول تلك الأغذية يعزز أداء خلايا الدم البيضاء، والفرق الداعمة لها، وتضم خيارات متنوعة أبرزها: