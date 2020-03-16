بهذه الأطعمة يمكنك تعزيز الجهاز المناعي وتقويته لمواجهة الفيروسات

إسراء الردايدة
عمان– في ظل الأزمة العالمية التي تواجه العالم بالتعامل مع وباء كوفيد-19 المعروف بفيروس كورونا المستجد، فإنه من أهم السبل للحفاظ على الصحة تبني العادات التي تعزز مناعته البدنية، وهذا يعني الحصول على القدر الكافي من النوم، وإدارة التوتر، والنشاط البدني وغسل يديك بشكل صحيح، وتناول الطعام بشكل جيد.
ورغم أن أي غذاء أو مكمل من غير الممكن أن “يعالج” 100 % أو يمنعك من الإصابة، إلا أن بعض الأغذية قد أظهرت دورها في تعزيز المناعة، التي تشحنه، خاصة أنه خط الدفاع الأول ضد المرض والعدوى. فهو من يدمر الجراثيم والفيروسات والطفيليات، وتناول تلك الأغذية يعزز أداء خلايا الدم البيضاء، والفرق الداعمة لها، وتضم خيارات متنوعة أبرزها:
- الحمضيات والفلفل الأحمر: الحمضيات غنية بالفيتامين C، الذي بدوره يدعم الجهاز المناعي، وهو لا يمنع المرض، ولكنه يلعب دورا في التعامل مع إصابات الجهاز التنفسي، وفقا لما ذكر موقع “ncbi” أو قاعدة بيانات المكتبة الوطنية الأميركية للطب والمعاهد الوطنية للبحث الصحي، بحسب دراسة تناولت أثر فيتامين C على الجهاز التنفسي، فهو مضاد للأكسدة، ويقلل من النخر المحتمل للأنسجة، ويقي من التهابات الجهاز التنفسي، ويتطلب ذلك إدخاله بشكل يومي في النظام الغذائي، بحيث يكون الجسم مشبعا منه؛ أي بمعدل 100-200 ملغ يوميا. ومن هنا ينصح بتناول الأطعمة التي تضم هذا الفيتامين مثل: الليمون والبرتقال والكلمنتينا والجريب فروت.
فيما الفلفل الأحمر الحلو، مهم لحصانة وحماية البشرة، وأيضا غني بفيتامين C، وتحتوي الحبة متوسطة الحجم منه على 152 ملغ من فيتامين C، وهو أيضا مصدر كبير للبيتاكاروتين، وهي مادة أساسية لفيتامين A أو رييتنيول، المهم لصحة الجلد والأغشية المخاطية والجهاز المناعي، ويساعد البيتاكاروتين على الحفاظ على صحة عينيك وجلدك أيضا.
- بذور عباد الشمس واللوز: بالإضافة إلى فيتامين (C)، يلعب فيتامين (E) دوراً رئيسياً في المناعة. ويعمل هذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون على تعزيز أنشطة الخلايا المناعية لدعم قدرة الجسم على درء البكتيريا والفيروسات الغازية. وتوفر أونصة من بذور عباد الشمس، أو ربع كوب، حوالي نصف الهدف اليومي الموصى به للفيتامين E. ويحتوي الجزء نفسه من اللوز على 45 % من الهدف اليومي. وبذور عباد الشمس صحية أيضا وتوفر الفسفور والمغنسيوم وفيتامين B-6.
- البطاطا الحلوة والجزر: من الخضروات التي تعد مصادر غنية بالبيتاكاروتين، وهي مقدمة لفيتامين (A). وتساعد هذه المغذيات الجهاز المناعي عن طريق إنتاج خلايا الدم البيضاء، التي تكافح البكتيريا والفيروسات. كما تساعد على تكوين الأغشية المخاطية التي تعمل على خط الجهاز التنفسي، والتي تعمل كحاجز وقائي لمنع الجراثيم من خارج الجسم.
حبة بطاطا حلوة مخبوزة تحتوي على أكثر من 150 % من الجرعة اليومية من فيتامين (A) اليومي، وفنجان من الجزر النيئ تزيد على 100 % من الكمية الموصى بها.
- الكركم والزنجبيل: الكركم مركب طبيعي قوي في علاج الالتهابات، ويعزز نشاط الخلية المناعية، ولديه نشاط مضاد للالتهابات وللأكسدة وللبكتيريا وللفيروسات والطفيليات، ويمكن شربه أو سفه.
أما الزنجبيل، فله خصائص تقلل من الأمراض والالتهابات، ومن حالة تورم الغدد وآلام الحلق، ويمكن تناوله لتخفيف الألم، ومكافحة الغثيان.
- الجوز: بالإضافة إلى كونه من أعلى الأطعمة المضادة للالتهابات، يحتوي الجوز على العديد من المواد المغذية التي تلعب دورا في دعم جهاز المناعة، بما في ذلك فيتامينا E وB6، والنحاس، وله فعالية وتأثير في الحد من الإجهاد النفسي، والضغط. قم بإدخال الجوز كوجبة يومية خفيفة أو أضفها لأطباق السلطة لمضاعفة الفائدة.
- الثوم: من أقدم الأغذية التي تعزز الجهاز المناعي، وتلعب دورا في تخفيض حدة البرد والانفلونزا وأعراضهما. وتناول فصوص الثوم الطازج أو إضافتها مطهوة للحساء أو أطباق الخضراوات، تقتل العدوى.
فالثوم غني بالكبريت والأليسين الذي يحسن قدرة الخلايا المناعية على مكافحة البرد والانفلونزا، والفيروسات من جميع الأنواع. (كما أن لدى الثوم خصائص مضادة للميكروبات والفيروسية التي تكافح العدوى).
- الكيوي: غني بالمغذيات خاصة فيتامين K، المضاد للأكسدة والفولات أو حمض الفوليك وفيتامين C والبوتاسيوم. وتعمل هذه الفيتامينات في الجسم معا لبناء خلايا صحية ومكافحة العدوى والحفاظ على الجهاز المناعي.
- عصير الرمان: يعزز المناعة بشكل كبير فهو مضاد للميكروبات والالتهابات، وغني بمضادات الأكسدة، ويسهم بخفض نسبة البرد بنسبة تصل إلى 40 %. ويمكن تناوله إلى جانب الموز والزنجبيل معا.
- الورقيات الخضراء: مركبات حيوية نشطة تطلق إشارة كيميائية تحسن المناعة في الأمعاء، وهي غنية بفيتامين C، ومضادات الأكسدة والبيتاكاروتين، وكلاهما يعزز جهاز المناعة الخاص بك.
ولا تفرط في طهو السبانخ، وليكن الطعام مطهوا على البخار، فستحافظ على سلامة المزيد من المواد المغذية.
- البروكلي: من الأطعمة الخارقة على كوكب الأرض، غني بفيتاميني A وC بالإضافة إلى E. وهي مواد كيميائية نباتية تعمل معا لتعزيز جهاز المناعة الخاص بك. والبروكلي مصدر جيد للوتين، وهو مضاد أكسدة قوي، وفيه أيضا سلفورفان المضاد الآخر للأكسدة. ويحتوي البروكلي على مواد مغذية إضافية، بما في ذلك بعض المغنيسيوم والفسفور والزنك والحديد. والمفتاح للحفاظ على سلامة المواد الغذائية القوية والاستعداد لمساعدة الجسم على الاستجابة المناعية هو طهي بأقل قدر ممكن أو حتى أكله نيئا.