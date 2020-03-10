بهذه الأغذية تحصل على ما يكفي من “اليود”

ليما علي عبد

عمان- تستخدم غدتك الدرقية الموجودة داخل عنقك اليود لإنتاج الهرمونات التي تساعد الجسم على القيام بالعديد من الوظائف، كما أن هذه الهرمونات ضرورية لتطور دماغ المولود وعظامه قبل الولادة وبعدها، وهذا بحسب موقع “WebMD” الذي قدم معلومات وإجابات عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة باليود في ما يلي:

– هل بالإمكان فحص مستويات اليود في الجسم؟ يُجرى فحص البول لمعرفة إن كان الشخص قد حصل على مقدار كافٍ من اليود حديثا، فهو لا يُظِهر ما إن كان قد حصل على المقدار المطلوب منه خلال مدة طويلة سابقة. لكن، مع ذلك، فهذا الفحص يساعد العلماء على التعرف على الفئات الأكثر عرضة لأن يكون لديها نقص في اليود في نظامها الغذائي. ويذكر أن سكان الولايات المتحدة بشكل عام يحصلون على كميات كافية من اليود، أما من يعيشون في مناطق من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، فقد يعانون من نقصه.

ما الأغذية التي تحتوي على اليود؟ يتواجد اليود في مجموعة من المصادر، منها المصادر الآتية:

• البيض.

• منتجات الألبان، منها الحليب واللبن والجبن.

• المأكولات البحرية، منها سمك التونة والروبيان.

– هل هناك مكملات غذائية تحتوي على اليود؟ تحتوي العديد من المكملات الغذائية ومكملات أعشاب البحر على اليود. لكن يجب الحرص على ضرورة عدم حصول البالغين على ما يزيد على 1100 ميكروغرام من اليود في اليوم الواحد إلا بعد استشارة الطبيب. يجدر التنبيه أيضا إلى أن العلماء غير متأكدين حتى الآن من مدى أمن وفعالية إعطاء المكملات التي تحتوي على اليود للرضع الذين لديهم نقص به.

– ماذا يحدث عند زيادة مستويات اليود في الجسم؟ تؤدي المستويات المرتفعة من اليود إلى التهاب الغدة الدرقية، كما وتسبب بعضا من الأعراض التي تحدث عند نقص هذه المستويات، من ضمنها حالة تعرف بالدراق وتتسم بتضخم الغدة الدرقية. فضلا عن ذلك، فأخذ جرعة كبيرة من اليود، كغرامات عدة في جرعة واحدة، قد يؤدي إلى الدخول في غيبوبة، كما أنه قد يسبب احتراق المعدة والحلق والفم، وقد يضعف النبض ويفضي إلى الإصابة بالغثيان والتقيؤ والإسهال.

– هل يؤثر اليود على ما يستخدمه الشخص من أدوية؟ يؤثر استخدام المكملات التي تحتوي على اليود على مجموعة من الأدوية. فإن كنت تستخدم الأدوية المدرة للبول أو أدوية ارتفاع ضغط الدم من مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسن ACE inhibitors، فإن هذه المكملات قد تزيد من مستويات البوتاسيوم في دمك لدرجات غير آمنة. كما أن أخذ هذه المكملات مع أدوية فرط نشاط الغدة الدرقية قد يسبب انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية بشكل كبير. لذلك، فيجب الحرص على إعلام الطبيب بجميع ما تستخدمه من أدوية قبل الشروع باستخدام مكملات اليود.