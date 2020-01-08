بهذه الطرق تحافظ على شباب العقل وتنشط الذهن

علاء علي عبد

عمان – لعل أبرز اهتمامات المرء عندما يتقدم بالسن يكون الاهتمام أكثر بصحته الجسدية ومحاولة التعايش مع بعض المتاعب الصحية التي قد يتعرض لها. لكن، وفي غمرة الانشغال بالصحة الجسدية للمرء، يجب عليه ألا ينسى صحته الذهنية، فكما هو معلوم أن الكثير من الأشخاص يعانون من أعراض مختلفة تعد مؤشرا على التقدم بالسن ككثرة النسيان وما شابه.

من حسن الحظ أنه يوجد العديد من الأساليب التي من شأنها تنشيط الذهن والحفاظ على شبابه مما يساعد بتجنب الكثير من الأعراض غير المرغوبة المترافقة مع التقدم بالسن. ومن هذه الأساليب أذكر ما يلي:

– الحرص على التعلم: تساعد المعلومات الجديدة التي يكتسبها المرء عند تقدمه بالسن على تجديد ذهنه من خلال إنتاج خلايا دماغية جديدة. المشكلة أن الرغبة بالتعلم لدى الأطفال تكون على الأغلب ناتجة من مشاعر الفضول التي بداخلهم والتي تدفعهم لمعرفة المزيد والمزيد، لكن هذا الفضول بمرور الوقت يخبو لدى المرء ويصبح أكثر اكتفاءا بالمعلومات التي يمتلكها.

لكن، حتى لو انطفأت شعلة الفضول بداخل المرء فيمكنه أن يسعى لإشعالها من جديد عبر النظر من حوله ومحاولة اكتشاف الأشياء التي تثير اهتمامه. يجب على المرء أن يحاول دائما ألا يقيد نفسه بالعالم المألوف من حوله، بل يسعى لتوسيع أفقه ويحاول اكتساب ولو معلومة جديدة واحدة يوميا فهذا من شأنه أن يعود بفائدة كبيرة على نشاطه الذهني.

– الحرص على ممارسة الألعاب التي تنشط الذهن: بعض الألعاب تشكل تحديا للذهن يجبره على أن ينشط خلاياه لإيجاد حلول مناسبة لهذه النوعية من الألعاب. سواء كانت هذه الألعاب من عينة الألغاز كاللكلمات المتقاطعة وما شابهها، أو الألعاب التي تحتاج لتفكير استراتيجي للفوز كالشطرنج مثلا، فإن هذه النشاطات من شأنها تحفيز الذهن بشكل يجعله يحافظ على شبابه لأطول فترة ممكنة.

– الحرص على ممارسة النشاط الجسدي: من المهم أن يحرص المرء على ممارسة النشاط الجسدي قدر الإمكان كممارسة المشي حتى لو كان لدقائق قليلة حول المنزل أو داخله، فالمهم عدم الاستمرار بالجلوس لساعات طويلة دون ممارسة أي نشاط حركي. فالنشاط البدني يحفز على تنشيط الذهن وجعله أكثر قدرة على ممارسة وظائفه بالشكل الاعتيادي.

– الحرص على الحصول على ساعات كافية من النوم: عند التقدم بالسن يصبح الميل للنوم أقل من المعتاد، لكن ممارسة النشاط البدني الذي ذكرته في النقطة السابقة من شأنه أن يساعد المرء على الحصول على النوم الذي يريده والذي يحتاجه جسده بأكمله.