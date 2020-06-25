بهذه الطرق يمكنك التخلي عما يسبب لك الضيق العاطفي

علاء علي عبد

عمان- الضيق العاطفي، إن جاز التعبير، هو حالة على الأغلب تمر بكل منا في مرحلة أو أكثر من مراحل حياتنا، وعند حدوثها يكون السؤال الأبرز هو كيفية تخطي هذا الشعور المزعج والابتعاد عن مسبباته، لنتمكن من العيش بعيدا عن الألم الذي يخلفه هذا الشعور.

علينا أن ندرك بأن مسألة تخطي هذا النوع من الضيق ليست مسألة سهلة على الإطلاق، فهي لا تتطلب منا نسيان موقف معين فحسب، بل إنها تتطلب منا نسيان الماضي، وكل ما يتعلق بسبب هذا الضيق. لكن، في الوقت نفسه، علينا أن ندرك أن الحياة بطبيعتها ليست سهلة، وغالبا ما سنواجه الكثير من التحديات المختلفة لننال ما نسعى إليه، وبالتالي فإنه وعلى الرغم من صعوبة نسيان الماضي، إلا أن هذا الأمر لا يصنف، بحمد الله، ضمن خانة المستحيلات.

ولتجاوز هذه التحديات والتخلص من الضيق الذي نعاني منه، يمكننا الاعتماد على عدد من الطرق المختلفة والتي أذكر منها ما يلي: