بهذه الطريقة .. تحافظ هيفاء وهبي على رشاقتها-(فيديو)

تستقطب هيفاء وهبي إعجاب المتابعين بحضورها وأناقتها وأنوثتها وسحرها ورشاقتها على المسرح، حيث اعتبرت أنها أيقونة للأناقة والجمال والسحر، وباتت قدوة للنساء والشابات للتشبّه بها، وما هي الطرق والوسائل التي تعتمدها هيفاء للحفاظ على رشاقتها؟

هيفاء وهبي شاركت فيديو لها عن طريقة اعتنائها وحفاظها على رشاقتها والذي يظظر أنها في عيادة أحد أطباء التجميل حيث بدت وهي تخضع لتقنية جديدة لتذويب الدهون.

ويبدو أن هيفا شعرت بألم وبحرارة شديدة أثناء خضوعها لهذه التقنية، وهذا ما عبّرت عنه بوضوح بقولها “نار، ولعت، ولكنني راضية بالنتيجة”.

كما نشر في وقت سابق مقطع فيديو آخر أظهر خضوع هيفاء لجلسة “ليبو مساج” للحفاظ على رشاقتها أيضاً.

على صعيد آخر، تلتقي هيفاء وهبي الجمهور التونسي في حفل غنائي يوم السبت في 23 تموز/ يوليو الحالي، وكانت قد وجّهت التحية إلى الجزائر وشعبها بعيد الاستقلال، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” مهنئة الجزائر وشعبها الطيب بكل عيد استقلال وهم بخير وسلام، وحظيت تغريدتها بأكثر من خمسة آلاف إعجاب والثناء من المتابعين ولاسيما منهم الجزائريين.