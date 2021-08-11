بهذه الوسائل يمكنك الحفاظ على الشباب بعد الـ40

الدوحة- في اليوم الذي ندرك فيه أننا قفزنا من بداية الشباب إلى منتصف العمر نكتشف أننا بحاجة إلى بعض التغييرات الجذرية في نظام حياتنا بالكامل.

قد تفاجئنا الخطوط الدقيقة حول أعيننا، أو بعض التحولات التي تحدث لأجسادنا، هنا نفكر أننا بحاجة إلى الحفاظ على صحة أجسادنا وشبابها قدر الإمكان. يفضل بالطبع اتباع تلك الإرشادات قبل بلوغ الـ40، ولكن دائما هناك فرصة للبداية من جديد. هنا بعض نصائح الخبراء وإرشاداتهم للحفاظ على الشباب على أعتاب الـ40.

استعمال وسادة إضافية في النوم

تعمل الجاذبية في أثناء النوم على تجمع السوائل حول الجفون السفلية، حيث يكون الجلد ناعما ومرنا، ما يسبب انتفاخ الجزء السفلي من العين، ولتجنب الانتفاخ يفضل استعمال وسادة إضافية تحت الرأس.

سيقلل هذا من تأثير الجاذبية على منطقة العين والجفون. بالإضافة إلى ذلك تعمل الملاعق المعدنية المبردة على تخفيف انتفاخ الأجفان، إذ يبقى المعدن باردا مدة كافية ليكون فعالا وذا تأثير قوي.

لا تنحن وتحدث ببطء

“لا يتذكر الناس السنوات والأرقام، لكنهم يتذكرون الانطباعات”. لتترك انطباعا بالشباب والحيوية، كن أكثر حيوية بالفعل، كن واثقا من نفسك في أثناء الحديث، تحدث بوتيرة أبطأ.

النشاط البدني

يمكن للنشاط البدني أن يجعل العقل أكثر يقظة. وتقول جودي كاميرون، أستاذة الطب النفسي في جامعة بيتسبرغ، إن الركض على جهاز الجري يجعل الأوعية الدموية التي تزود الدماغ بالأكسجين أكثر اتساعا. فالدم هو الوقود الذي يغذي العقل.

اختيار الملابس الملائمة

تبدو السمنة مرفوضة اجتماعيا في كل مكان وكل مجال، بخاصة في مجالات العمل المختلفة. لا يمكن بالطبع إنقاص الوزن في وقت قصير، ولكن يمكن اختيار ملابس تجعلنا نبدو أكثر نحافة وتناسقا.

النوم الكافي

الذهاب إلى الفراش قبل ساعة واحدة من الوقت المعتاد يمنح الطاقة الناتجة عن فنجانين من القهوة في اليوم التالي، وعلى النقيض من ذلك فإن النوم أقل من 6 ساعات يقلل من أدائنا عمليا واجتماعيا.

الحفاظ على صحة بشرة اليدين ومظهر الأظفار

يلاحظ الناس الأيدي بطريقة كبيرة، كما أن لها تأثيرا في الانطباع الذي يتركه الشخص لدى الآخرين، فالأيدي الخشنة والأظفار المتكسرة تعطي الشخص مظهرا سيئا وتترك عنه انطباعا سلبيا.

شرب السوائل الكافية

ينبغي تجنب الكافيين أو الكميات الكبيرة منه، وبدلا من ذلك يفضل شرب الماء البارد مع قليل من عصرات الليمون لأنه يجعل الصوت أكثر عمقا وثراء، كما يعمل على تحسين مظهر الجلد والبشرة بشكل كبير لأن الماء أهم أسباب مرونة الجلد وترطيبه.

حارب التوتر

الإجهاد والتوتر من أكبر مسببات الشعور بالشيخوخة لأن التوتر يسبب تغيرات غير صحية في الجسم، ويعمل على زيادة هرمون الكورتيزول الذي يكسر الكولاجين الذي يجدد البشرة.

الطعام الصحي

نتعامل مع عبارة “الطعام الصحي” كأنها لا تعنينا في أغلب الأوقات، ولكن بعد الـ40 يجب أخذ الأمر بجدية، إذ نصبح بحاجة فعلية إلى الأطعمة التي تجدد شباب البشرة والجسم، مثل الشوكولاتة الداكنة، والأسماك، والفاكهة والخضراوات، مع الابتعاد عن الدهون والسكر والنشويات.-(الجزيرة نت)