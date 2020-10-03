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بوابة إلكترونية للاستفسار عن مكرمة العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة

منذ ساعتين
مبنى وزارة التعليم العالي في عمان - أرشيفية
مبنى وزارة التعليم العالي في عمان - أرشيفية

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عمان – الغد- أطلقت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بوابة إلكترونية تتيح للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة تقديم مراجعاتهم واستفساراتهم المتعلقة بالقبول ضمن المقاعد المخصصة لهذه المكرمة.

وقالت وحدة تنسيق القبول الموحد في بيان اليوم السبت إن البوابة لن تستقبل أي طلبات إلا من الطلبة المتقدمين للاستفادة من المكرمة الملكية السامية، وستراجع جميع الاستفسارات الواردة إلى البوابة وتدقيقها، ولاسيما ما يتعلق بالانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى.

وأشارت إلى أنه سيجري التأكد من تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدل القبول في التخصص الذي يرغب بالانتقال إليه أو الجامعة التي يرغب بالانتقال إليها، والأخذ بعين الاعتبار توفر الشاغر ضمن المقاعد المخصصة للطلبة المستفيدين من المكرمة في المحافظة التي ينافس فيها الطالب.

وأوضحت أن استقبال الطلبات والاستفسارات ضمن هذه البوابة يبدأ اليوم السبت وحتى الساعة الثالثة ظهراً من يوم الاثنين المقبل، ولن تستقبل الوحدة أي طلب بعد هذا التاريخ.

ودعت إلى استخدام الرابط الآتي: http://admhec.gov.jo/AklAdmApp2020/ من اجل الدخول إلى البوابة.

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